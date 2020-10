Rebus difesa per la Lazio: Radu e Bastos fuori lista, Hoedt subito prezioso

Con Radu e Bastos fuori dalla lista la difesa della Lazio è in emergenza: Hoedt subito possibile titolare, poi l'idea low cost Garay.

Un reparto difensivo in emergenza per una che ha palesato evidenti limiti nella fase di non possesso in questa prima parte di stagione. Tanti, troppi infortuni in così poco tempo hanno condizionato il reparto arretrato di Inzaghi, che ora si trova costetto a reinventare il terzetto.

L'ultima assenza forzata, probabilmente la più pesante, è quella di Stefan Radu: il difensore romeno ha riportato un brutto infortunio muscolare nel big match contro l' e dovrà restare fuori dai campi sicuramente per un lungo periodo. Da qui la decisione di non inserirlo in lista, con l'obiettivo di aggiungerlo poi successivamente quando sarà completamente ristabilito dalle noie muscolari.

Diverso invece il discorso per Bastos, che la Lazio ha cercato di piazzare nel mercato in uscita fino all'ultimo: il giocatore non rientra più nei piani di mister Inzaghi e la società cercherà di cederlo nei paesi dove il calciomercato è ancora aperto (come in ). L'angolano non è infatti mai stato in corsa per un posto nella lista.

Un aiuto per Inzaghi, costretto a schierare anche Parolo nell'inedito ruolo di centrale difensivo, è arrivato dall'ultimo giorno di mercato con il ritorno in maglia biancoceleste di Wesley Hoedt, che dopo giorni di attesa torna nella capitale con un ruolo subito importante. L'olandese, che ha già giocato nell'Aquila due anni tra il 2015 e il 2017 sarà infatti probabilmente subito chiamato in causa con una maglia da titolare, considerata l'emergenza difensiva del gruppo.

Sempre dal mercato potrebbe invece arrivare un nuovo rinforzo d'esperienza: nelle ultime ore i vertici laziali starebbero infatti pensando al tesseramento di Ezequiel Garay, esperto centrale argentino reduce dalla rottura del crociato e svincolato dal . Il 34enne non gioca da ben otto mesi, ma ha smaltito gli acciacchi e potrebbe risultare prezioso anche in ottica vista la sua importante esperienza a livello internazionale.