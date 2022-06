Rebus difesa per l'Inter: da Skriniar a Bremer, la retroguardia è un cantiere aperto

Lavori in corso in casa nerazzurra con la difesa che potrebbe cambiare volto in vista della prossima stagione tra entrare e uscite.

Cambiare tutto e cambiare (quasi) niente. Il mercato dell'Inter è in fermento con la dirigenza nerazzurra attiva su diversi fronti per regalare al più presto la rosa a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. A confermarlo è stato l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, che ha dichiarato apertamente la 'deadline' fissata dalla dirigenza per completare la squadra a disposizione del tecnico piacentino.

"Il nostro obiettivo è quello di consegnare a Inzaghi la nuova rosa entro fine giugno".

Quelle in corso sono ore caldissime per la società di viale della Liberazione, attiva in entrata e in uscita. Se in avanti proseguono le trattative per l'arrivo di Dybala e il ritorno di Lukaku e in mezzo al campo i nomi caldi restano quelli di Mkhitaryan e Asllani, l'Inter sta focalizzando l'attenzione anche sulla difesa, che potrebbe cambiare faccia in vista della prossima stagione.

I gioielli della retroguardia nerazzurra sono finiti sotto la lente d'ingrandimento di alcuni top club stranieri, pronti a mettere sul tavolo ingenti somme di denaro per strapparli alla società meneghina. È il caso di Alessandro Bastoni, seguito da vicino dal Tottenham di Antonio Conte e dal Manchester United, a caccia di un difensore mancino, e Milan Skriniar, obiettivo di mercato del nuovo PSG targato Campos.

I nerazzurri vorrebbero resistere al corteggiamento di inglesi e francesi e chiedono rispettivamente 80 e 100 milioni per Bastoni e Skriniar, ma la necessità di garantire al club una sostenibilità economica e una sessione estiva di mercato da chiudere con un attivo di 60 milioni di euro spingono la dirigenza ad attente riflessioni.

Poi c'è la situazione legata al futuro di Stefan De Vrij. Il contratto dell'olandese scadrà tra un anno, con l'Inter che sta valutando l'ipotesi di cederlo in questa finestra per non perderlo a parametro zero tra poco più di 365 giorni.

Con i tre titolari in bilico e l'addio confermato di Ranocchia dopo undici anni a tinte nerazzurre, il direttore sportivo Ausilio e l'amministratore delegato Marotta stanno valutando diverse piste in entrata. In pole c'è sempre Gleison Bremer, difensore del Torino classe 1997. L'Inter ha trovato l'intesa con l'entourage del brasiliano già dallo scorso dicembre e continua a dialogare con il club granata per trovare l'accordo per il passaggio a titolo definitivo.

Bremer, ma non solo. I nerazzurri si stanno muovendo su più fronti: in questo senso, nei giorni scorsi si sono registrati contatti tra la società meneghina e Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina. Proprio come De Vrij, il serbo va in scadenza tra un anno e potrebbe lasciare in estate il club viola.

L'obiettivo della dirigenza è quello di regalare due rinforzi a Inzaghi in difesa, ma tutto dipenderà dalle uscite. Al momento l'Inter resiste agli assalti delle società straniere, ma non è escluso che nelle prossime settimane la situazione possa cambiare.

Capitolo portieri: con l'arrivo di Onana a parametro zero dall'Ajax e il rinnovo per un altro anno di capitan Handanovic, i nerazzurri hanno sistemato la situazione tra i pali. Al momento lo sloveno parte avanti nelle gerarchie, ma non è escluso che il camerunense non possa scavalcare il compagno di reparto nelle preferenze di Inzaghi dopo un periodo di ambientamento. Con Radu in partenza, a completare il ruolo ci sarà ancora Cordaz, confermato come terzo.