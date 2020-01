Rebic si prende il Milan: "Non sono in un grande club per caso"

La prima doppietta con la maglia del ha regalato tre punti fondamentali alla squadra di Pioli proprio allo scadere, ora Ante Rebic vuole ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni rossonere dopo tanta panchina.

Ai microfoni di 'Sportske Novosti', l'attaccante croato ha mostrato grande fiducia nei propri mezzi:

"Personalmente, penso che di avere certe qualità che sono sempre ben accette in ogni squadra e che rendono migliori i miei compagni di squadra. Dopotutto, non sono in un club così grande per caso".

Nel suo futuro c'è ancora la , ma Rebic vuole prima lasciare un segno con la maglia del Diavolo:

"Voglio lasciare il segno in un club come questo, ho fatto molti sacrifici per arrivare a vestire una maglia della caratura di quella rossonera. Sto lavorando duro e credo di essere, per le mie caratteristiche, molto utile alla mia squadra. Un giorno tornerei sicuramente all' di Francoforte, ma prima voglio fare qualcosa di grande qui".