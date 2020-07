Rebic non si ferma più: migliore percentuale realizzativa della Serie A

10 goal in 20 partite per Ante Rebic che vanta una percentuale realizzativa del 45%: nessuno come lui in Serie A.

Mancava solo il suo timbro, alla fine puntualmente arrivato: nel 4-2 rifilato alla dal c'è anche il sigillo di Ante Rebic, uno dei punti di forza della squadra allenata da Stefano Pioli.

Per il croato si tratta del 10° goal realizzato in 20 partite, ma è un altro il dato che fa impressione: per segnare queste reti, all'ex sono bastati 22 tiri, una percentuale realizzativa del 45%.

Nessuno come lui in : una scalata iniziata il 19 gennaio con la doppietta all' , da allora 10 goal in 12 apparizioni che hanno riportato il Milan a lottare con convinzione per un posto in .

Un rendimento favorito dalla presenza del compagno di reparto Ibrahimovic: dall'arrivo dello svedese, Rebic ha letteralmente svoltato prendendosi elogi e complimenti. Tutti meritatissimi ovviamente.