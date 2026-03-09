Cristiano Lucarelli e Livorno: binomio tra atti d'amore, politica e polemiche

L'ascesa di Cristiano Lucarelli a idolo delle masse è iniziata con una retrocessione 'volontaria'.

Alla fine degli anni '90 e ad inizio 2000, aveva lottato per essere finalmente citato insieme ai grandi bomber della Serie A, come Ronaldo il Fenomeno, Andriy Shevchenko, David Trezeguet, Hernan Crespo, Adriano, Gabriel Batistuta, Filippo Inzaghi, Christian Vieri e così via.

Il problema, tra l'altro, non sono mai stati i goal, perché quelli nella sua carriera non sono mancati: 240 da professionista. Il problema era che all'epoca i top club italiani semplicemente non aspettavano qualcuno come Lucarelli.

Un attaccante che non aveva nulla di artistico, che lavorava sodo e fisicamente sembrava quasi provenire da un altro ambito lavorativo: torace quasi più largo che alto, braccia muscolose e gambe ancora forti, con una testa piena di idee e princìpi.

Nell'estate del 2003 Lucarelli aveva 28 anni ed era considerato un attaccante affermato in A: anche se non era riuscito a impedire la retrocessione del Torino, quell'estate le offerte non gli mancavano.





"TENETEVI IL MILIARDO"





Ma Lucarelli seguì il cuore.

Un anno prima, il Livorno era tornato in Serie B. E Cristiano, che aveva ereditato da suo padre, un lavoratore portuale, l'amore per il movimento operaio e per il club, che aveva trascorso la sua giovinezza sugli spalti dello stadio Armando Picchi, che aveva seguito la squadra negli anni bui del calcio minore e che aveva tatuato sul suo avambraccio lo stemma della sua squadra, realizzò il desiderio più grande di suo padre, di se stesso e di un'intera città, scendendo di categoria.

Scelse il numero 99, l'anno di nascita del suo figlio maggiore Mattia e l'anno di fondazione delle Brigate Autonome Livornesi, gruppo di ultras di sinistra di quegli anni.

Lucarelli, come si può intuire, non era solo un goleador affidabile, ma era anche di sinistra. E lo era almeno da quando era tifoso del Livorno, "fin dalla nascita", per essere precisi, come lui stesso afferma.

Il Livorno poteva pagargli 500mila euro netti in meno rispetto a quanto guadagnava a Torino, ma Lucarelli, che comunque aveva sempre devoluto parte del suo stipendio in beneficenza e a centri sociali, rinunciò volentieri.

"Ci sono giocatori che si comprano una Ferrari o uno yacht. Io con quei soldi mi sono semplicemente comprato la maglia del Livorno. Tutto qui", scrisse in seguito nel suo libro "Tenetevi il miliardo", che può sembrare esagerato, ma in quegli anni, poco dopo l'introduzione dell'euro, molti italiani facevano ancora i conti con le vecchie lire.

Il libro è poi diventato una lettura obbligatoria nelle scuole secondarie di Livorno, quasi per liberare i giovani dalla loro dipendenza dal consumo. Un calciatore come autorità morale. Incredibile.





BINOMIO ROMANTICO





Ciò che seguì alla retrocessione 'volontaria' di Lucarelli in Serie B fu un qualcosa di super: il Livorno conquistò la Serie B. In difesa, un giovanissimo Giorgio Chiellini alzò il muro, mentre in attacco Lucarelli e il suo congeniale compagno di reparto Igor Protti, anch'egli originario di Livorno, segnarono insieme 53 dei 75 goal della squadra. Alla fine i 29 di Lucarelli non bastarono per aggiudicarsi il titolo di capocannoniere, ma solo perché un certo Luca Toni del Palermo ne realizzò 30.

A Lucarelli però non importava, perché alla fine della stagione 2003/2004 gli amaranto tornarono in A per la prima volta dopo 55 anni. Fu una stagione da sogno e, in un calcio già piuttosto commercializzato, Lucarelli e il Livorno rappresentarono il contrappunto romantico. Il bomber della curva come eroe della sua gente, un club come una spina nel fianco dell'establishment.

Lucarelli è diventato capocannoniere l'anno successivo: anche grazie ai suoi 24 goal, il Livorno ha concluso al nono posto.

LA MAGLIA DI CHE GUEVARA CHE CAMBIÒ TUTTO





A quel punto nemmeno Marcello Lippi poté fare altrimenti: l'8 giugno 2005, pochi mesi prima del suo trentesimo compleanno, Lucarelli fece il suo debutto in Nazionale e salvò l'Italia a due minuti dalla fine con un 1-1 contro la Serbia. Tre giorni dopo giocò altri 45 minuti contro l'Ecuador, poi l'incantesimo si spezzò.

Sebbene Lucarelli continuasse a segnare regolarmente anche nella stagione 2005/2006, i suoi 19 goal furono superati solo da Luca Toni, e il Livorno si qualificò addirittura per l'Europa League chiudendo al quinto posto, Lucarelli non poté partecipare ai trionfali Mondiali del 2006 in Germania, lasciando che altri outsider si incoronassero eroi indimenticabili di Berlino.

Perché c'era anche un'altra questione: Lucarelli non era solo colui che dedicava i suoi goal agli operai e alla gente comune e rinunciava volontariamente ai soldi per stare vicino alla sua gente, Lucarelli era considerato da tempo un ribelle scomodo. Questa immagine lo tormenta da quando aveva 20 anni, seppur lui sostenga di non aver mai voluto esserlo.

Lucarelli aveva disputato la sua prima partita da professionista al Picchi il 27 marzo 1997, in una partita dell'Under 21 contro la Moldavia. Aveva promesso ai suoi amici della curva nord che, se avesse segnato, li avrebbe salutati dal campo.

Prima della partita gli ultras gli avevano dato una maglietta, che Lucarelli aveva indossato sotto la maglia degli Azzurrini. Al 63' è finalmente successo ciò che tutto lo stadio stava aspettando: Francesco Totti lancia la palla nell'area di rigore, Cristiano accelera nell'area di rigore, potente tiro di destro e prima ancora che la palla entri in porta, corsa sotto alla curva nord sollevando la maglia.





Era solo il goal del 5-0 in una partita a senso unico vinta dall'Italia per 6-0 contro la Moldavia nelle qualificazioni agli Europei Under 21, eppure ha complicato per sempre la carriera di Lucarelli fuori da Livorno. Sulla maglietta che gli avevano regalato gli ultras non c'era solo la frase "Il Livorno è una fede. Gli ultras i suoi profeti", ma soprattutto l'immagine iconica del leader rivoluzionario cubano-argentino Che Guevara.

Il Partito Comunista Italiano fu fondato a Livorno nel 1921 e ancora oggi la maggioranza della popolazione della città toscana vota a sinistra. Eppure quella sera la maglietta con Che Guevara non voleva essere una dichiarazione politica di Lucarelli, perché lui voleva solo dedicare il suo goal agli amici della curva, niente di più.

Da quel momento, però, Cristiano divenne il ribelle. L'ultra diventato professionista, l'attivista di sinistra con gli scarpini. I tifosi della sua allora squadra, il Padova, politicamente orientati verso destra, da quel momento in poi fischiarono il loro attaccante, i grandi club lo snobbarono e la Nazionale non lo convocò.

"Ho i miei principi, Che Guevara è stato per me fonte di ispirazione con le sue idee di uguaglianza, solidarietà e senso di giustizia. Ma non sono mai stato militante. Non sono mai andato a una manifestazione invece che all'allenamento, ma questa è la storia che si racconta su di me", ha detto Lucarelli in un'intervista al Corriere della Sera.





LUCARELLI E IL LIVORNO NON HANNO SALVATO IL CALCIO





Ma naturalmente Lucarelli ha dato anche ai critici abbastanza motivi per criticarlo.





Quando circa 150 ultras di sinistra del Livorno si sono scontrati con i tifosi di destra della Lazio Roma e sono finiti in custodia cautelare, Cristiano ha pagato di tasca propria alcuni pullman per riportare a casa i sostenitori labronici; per un certo periodo Lucarelli ha festeggiato i suoi goal con il pugno alzato, il saluto comunista, che gli è costato una multa di 30mila euro dalla FIGC. Ha incontrato la figlia di Che Guevara e ha organizzato una partita amichevole estiva a Cuba. E naturalmente lui, che una volta si era ridotto lo stipendio di 100mila euro perché riteneva di non rendere abbastanza, ha denunciato la consumistica dei suoi colleghi. E alla fine del suo libro ha affermato, senza alcuna modestia: "Il Livorno non è solo una squadra qualsiasi, ma una delle forze che salveranno il calcio in Italia". Perché il calcio, come Lucarelli ha ripetuto più volte in ogni occasione, è in condizioni pietose.

Questa valutazione non era del tutto sbagliata. In quegli anni la Serie A stava già perdendo lustro, il Real Madrid e il Barcellona stavano costruendo squadre da sogno assolutamente e la Premier League stava già prendendo slancio per superare tutti. In Italia, invece, club come Fiorentina, Napoli, Parma o Torino fallirono, il campionato dovette lottare con la violenza in stadi fatiscenti e con scandali legati a scommesse e doping. I problemi c'erano ed erano impossibili da ignorare, così Lucarelli e il Livorno erano considerati 'scomodi'. E ovviamente non hanno salvato il calcio.





SCELTA CHAMPIONS E CORRIERE DI LIVORNO





Nell'estate del 2007 Lucarelli ha litigato con il presidente del Livorno e ha detto "Datemi i milioni", passando allo Shakhtar Donetsk in Ucraina. Era finalmente arrivato in Champions League, potrebbero dire quelli che gli vogliono bene. "Ha venduto la sua anima per quattro milioni netti", fu invece detto da alcuni tifosi. Sì, il denaro ha sicuramente avuto un ruolo importante, Lucarelli lo ha ammesso, ma Cristiano ha voluto coinvolgere la sua città e la sua gente fondando un giornale.

Il 9 settembre 2007, nove giorni prima della sua prima partita (e del suo primo goal) in Champions, è uscito il Corriere di Livorno. Lucarelli era l'azionista principale e l'editore dopo aver investito due milioni di euro nel progetto, con cui voleva dare voce a chi altrimenti non sarebbe stato ascoltato, per creare anche alcuni posti di lavoro.





RITORNO IN ITALIA, GIORNALE CHIUSO: OGGI A PISTOIA





Lucarelli in Ucraina rimase solo 6 mesi, a gennaio si trasferì al Parma e durante la partita dei ducali a Livorno i suoi ex tifosi lo fischiarono.

Dopo tre anni il giornale chiuse i battenti, gli inserzionisti pubblicitari non arrivarono, anche la tiratura fu piuttosto deludente, il Livorno retrocesse nell'estate 2008 da ultimo in classifica, poi risalì, poi retrocesse di nuovo e oggi, dopo una vendita, un fallimento e la discesa nel campionato dilettantistico, è tornato in Serie C.

Lucarelli ha continuato a giocare fino al 2012, per un breve periodo anche a Livorno, dove però i suoi dieci goal in 28 partite non sono riusciti a impedire la retrocessione definitiva in cadetteria. Poi è diventato allenatore, anche degli amaranto, quando il club è tornato in B.

Da fine dicembre Lucarelli allena a Pistoia, città di stampo industriale e operaio. E sempre nella sua Toscana.