Real Sociedad-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Real Sociedad ospita il Real Madrid nella 37ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Imanol Alguacil sfida il di Zinedine Zidane nella 37ª giornata della . I baschi sono ottavi in classifica con 47 punti, frutto di 12 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte, e nutrono ancora speranze di qualificazione alla prossima , con il 7° posto distante 3 lunghezze, i Blancos sono ormai certi del 3° posto e hanno totalizzato 68 punti, con un cammino di 21 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Mikel Oyarzabal è il miglior marcatore dei biancoblu con 15 reti in 35 presenze, mentre Karim Benzema è il giocatore più prolifico delle Merengues con 21 goal in 34 partite giocate. La Real Sociedad è reduce da una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Real Madrid invece ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ulltime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA REAL SOCIEDAD-REAL MADRID

Real Sociedad-Real Madrid si disputerà il pomeriggio di domenica 12 maggio 2019 con fischio d'inizio alle ore 18.30 all'Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian. Fra le due formazioni sarà il 144° confronto nella Liga spagnola.

DOVE VEDERE REAL SOCIEDAD-REAL MADRID IN TV E STREAMING

La partita Real Sociedad-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN. Gli utenti della piattaforma potranno seguire il match su diversi dispositivi: ad esempio sui personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure su un moderno modello di smart , o collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4, o in alternativa avvalendosi di particolari strumenti qual Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Già pochi minuti dopo il fischio finale, l'evento sarà reso disponibile on demand ai tifosi e agli appassionati per la visione integrale o degli highlights. La telecronaca della gara sarà curata da Alessandro Iori.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD-REAL MADRID

Alguacil si affiderà a un 4-3-3. Davanti al portiere argentino Geronimo Rulli, la difesa dei baschi vedrà Zaldua e Muñoz terzini, con Diego Llorente ed Hector Moreno a comporre la coppia centrale. A centrocampo Zubeldia sarà il playmaker, con Mikel Merino e Rubén Pardo mezzali ai suoi lati. In attacco nel tridente William José sarà il centravanti, con Barrenetxea e Oyarzabal esterni offensivi ai suoi lati. Out per infortunio Sangalli, Ander Guevara e Aritz, anche Zurutuza è in dubbio.

Zidane avrà ancora indisponibili per infortunio Sergio Ramos e Odriozola, e dovrebbe affidarsi ai giovani nella trasferta di San Sebastian. Fra i pali agirà Courtois, con Carvajal e Marcelo esterni bassi e il giovane Vallejo centrale difensivo accanto a Varane. A centrocampo, con Modric e Casemiro, spazio all'altro prodotto della Cantera, Valverde. In attacco Benzema sarà il centravanti, con Isco e Vinicius Jr. esterni alti del tridente.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Rulli; Zaldua, D. Llorente, Hector Moreno, Muñoz; Mikel Merino, Zubeldia, Rubén Pardo; Barrenetxea, William José, Oyarzabal.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Vinicius Jr.