Real Sociedad-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Real Sociedad-Real Madrid

• Data: 4 dicembre 2021

• Orario: 21.00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Il Real Madrid, capolista della Liga, affronta la Real Sociedad in una gara valevole per la 15/a giornata. I madrileni sono in un buon momento di forma in campionato, cinque vittorie di fila che hanno permesso di fare il vuoto sugli avversari: +7 sulla coppia Atletico Madrid-Real Sociedad. Proprio i baschi, dopo il successo in Copa del Rey, vogliono anche una bella vittoria in campionato dopo il k.o. contro l'Espanyol.

La Real Sociedad ha 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con 19 reti fatte e 11 subite: sono 15 i punti in casa con 4 vittorie e 3 pareggi con 5 goal fatte e nessuno subito.

Il Real Madrid ha 36 punti in classifica con 11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta con 36 reti fatte e 15 subite. In trasferta miglior rendimento stagionale per i madrileni con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta con 19 reti fatte e 10 subite.

L'ultimo precedente tra Real Sociedad e Real Madrid risale al 20 settembre 2020: pareggio per 0-0 tra le due squadre.

ORARIO REAL SOCIEDAD-REAL MADRID

Real Sociedad-Real Madrid, gara valevole per la quindicesima giornata di Liga, si giocherà sabato sera, alle 21.00, a San Sebastian presso lo stadio Reale Arena.

DOVE VEDERE REAL SOCIEDAD-REAL MADRID IN TV

Real Sociedad-Real Madrid sarà visibile in diretta TV su DAZN: sarà sufficiente aver sottoscritto l'abbonamento e scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV, oppure collegare la TV a un TIMVISION BOX, a una console come Xbox o Playstation, o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa si può seguire sul sito di DAZN o sulle applicazioni destinate a smartphone e tablet.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN, la gara di Liga, Real Sociedad-Real Madrid sarà visibile in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive applicazioni, e sul proprio pc o notebook, semplicemente, in questo caso, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

Per i clienti DAZN ci sarà anche la possibilità, dopo il fischio finale, di vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire la sfida Real Sociedad-Real Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e i momenti salienti.

PROBABILI FORMAZIONI REAL SOCIEDAD-REAL MADRID

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Portu, Zubimendi, Guevara, Januzaj; Sorloth, Oyarzabak

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius