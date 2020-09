Real Sociedad-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid debutta in Liga sul campo della Real Sociedad: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REAL MADRID-REAL SOCIEDAD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 settembre 2020

Orario: 21.00

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

Il Real Madrid debutta in nella seconda giornata sul campo della Real Sociedad. I campioni in carica infatti non hanno giocato la prima giornata perché hanno goduto di una settimana in più di riposo dopo gli impegni in .

La Real Sociedad invece ha regolarmente giocato la prima giornata, pareggiando fuori casa contro il Valladolid. Nella scorsa stagione il Real Madrid ha battuto sia all'andata che al ritorno la Real Sociedad, che però ha eliminato i Blancos dalla Coppa del Re sbancando il 'Bernabeu' per 3-4.

In questa pagina tutte le informazioni su Real Sociedad-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL SOCIEDAD-REAL MADRID

Real Sociedad-Real Madrid si disputerà la sera di domenica 20 settembre 2020 allo Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 21.00. La gara è valida per la seconda giornata di Liga.

La sfida Real Sociedad-Real Madrid sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la partita in tv mediante l'app disponibile sul decoder Sky Q.

I clienti DAZN, oltre che in tv, potranno seguire Real Sociedad-Real Madrid in diretta streaming anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale del servizio.

Qualche minuto dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Diverse assenze per i baschi, a partire da David Silva fino a Zaldua, Willian José e Ilarramendi. Isak punta centrale con Portu e Oyarzabal esterni a dare supporto, Merino con il giovane Lopez e Zubeldia in regia. Elustondo affianca Llorente in difesa.

Il Real affronta l'emergenza in attacco: fuori Asensio, Hazard, Jovic, Vazquez, Mariano e il partente Bale. Ci sarà Vinicius con Benzema, con Valverde alle sue spalle. Il resto della formazione è scolpito: unico dubbio tra Marcelo e Mendy.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Llorente, Elustondo, Munoz; Zubeldia; Portu, Merino, Lopez, Oyarzabal; Isak.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde; Benzema, Vinicius.