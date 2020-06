Real Sociedad-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Real Madrid di scena sul campo della Real Sociedad in Liga: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Prosegue il duello a distanza per la supremazia nella tra e : i 'Blancos' rincorrono e vanno a caccia di punti utili per insidiare il primato dei blaugrana e far valere il vantaggio ottenuto nei due scontri diretti (0-0 al 'Camp Nou', 2-0 per la squadra di Zidane al 'Bernabeu').

Prossimo avversario dei madrileni sarà l'ostica , in piena lotta per un posto in : Ramos e compagni dovranno fare attenzione all'elevato tasso di talento presente nella rosa basca, a cominciare da Martin Ödegaard, trequartista norvegese in prestito proprio dal Real Madrid.

Un occhio di riguardo servirà anche per Mikel Oyarzabal e Alexander Isak, quest'ultimo autore di 14 goal stagionali tra campionato e Coppa del Re, dove la Real Sociedad è attesa dalla sfida in finale contro l' Bilbao in data ancora da definire.

Nei due precedenti in stagione un successo per parte: tre punti per il Madrid con il 3-1 dello scorso 23 novembre, colpaccio esterno della Sociedad il 6 febbraio con il 3-4 che è valso l'accesso alla semifinale della coppa nazionale.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Real Sociedad-Real Madrid: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Sociedad-Real Madrid

Real Sociedad-Real Madrid Data: 21 giugno 2020

21 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO REAL SOCIEDAD-REAL MADRID

Il match tra Real Sociedad e Real Madrid si giocherà alle ore 22 di domenica 21 giugno 2020. Calcio d'inizio - ovviamente a porte chiuse - alla 'Reale Arena' di San Sebastian.

Real Sociedad-Real Madrid sarà visibile in esclusiva su DAZN attraverso le smart tv compatibili con l'app o collegando il televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o, in alternativa, a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Real Sociedad-Real Madrid sarà trasmessa, sempre grazie a DAZN, anche in diretta attraverso pc, smartphone e tablet, semplicemente collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'app per iOS e Android.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Le Normand, Elustondo, Monreal; Merino, Zubeldia; Portu, Ödegaard, Oyarzabal; Willian José. All. Alguacil

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, E. Hazard. All. Zidane