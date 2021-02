Real Sociedad-Manchester United dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Real Sociedad e Manchester United di fronte nell'andata dei sedicesimi di Europa League: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

REAL SOCIEDAD-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Sociedad-Manchester United

Real Sociedad-Manchester United Data: 18 febbraio 2021

18 febbraio 2021 Orario: 18.55

18.55 Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (254 del satellite)

(numero 203 del satellite) e (254 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Tornano finalmente le competizioni continentali, Europa League compresa: attenzione rivolta sui sedicesimi di finale e su una delle sfide di cartello, quella tra la Real Sociedad e il Manchester United.

Il sorteggio ha messo di fronte due tra le squadre con maggiore talento, soprattutto i 'Red Devils' che possono essere benissimo considerati tra i favoriti per la vittoria finale dopo la discesa dalla Champions.

Sì, perché gli inglesi hanno concluso al terzo posto il loro girone alle spalle di PSG e Lipsia, venendo eliminati e dunque 'retrocessi' in Europa League: 9 punti in 6 giornate non sono bastati per accedere agli ottavi di finale del massimo torneo europeo.

Gli spagnoli, invece, si sono qualificati dopo il secondo posto nel raggruppamento alle spalle del Napoli: pass staccato solo all'ultima giornata grazie al punto conquistato in Campania e alla contemporanea sconfitta dell'AZ Alkmaar contro il Rijeka.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da conoscere su Real Sociedad-Manchester United: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL SOCIEDAD-MANCHESTER UNITED

Real Sociedad-Manchester United si giocherà giovedì 18 febbraio 2021 a porte chiuse e in campo neutro all'Allianz Stadium di Torino: ciò a causa delle restrizioni sui voli imposte dalla Spagna, in virtù della variante inglese del Covid-19. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:55.

La gara tra Real Sociedad e Manchester United sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite). Non è prevista la copertura in chiaro su TV8.

Real Sociedad-Manchester United sarà visibile in diretta streaming su dispositivi come pc, smartphone e tablet grazie a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'applicazione dedicata.

Sarà possibile guardare la partita anche su Now TV, la piattaforma online che permette di assistere alla programmazione di Sky dopo aver acquistato uno dei pacchetti disponibili nell'offerta.

Come di consueto, il nostro sito vi offrirà la diretta testuale a partire dall'annuncio delle formazioni che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni più importanti di Real Sociedad-Manchester United.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Zaldua, Elustondo, Zubeldia, Monreal; Illarramendi; Januzaj, David Silva, Merino, Oyarzabal; Isak.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Martial; Cavani.