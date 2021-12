Brutte notizie per il Real Madrid: Benzema KO al 17' del match con la Real Sociedad

Situazione da monitorare in casa Real Madrid, a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi.

I Blancos, ospiti della Real Sociedad per allungare in vetta rispetto al Siviglia, valuteranno giorno dopo giorno le condizioni di Karim Benzema.

L'attaccante francese, non al meglio alla vigilia, si è fermato al quarto d'ora della gara di San Sebastian: si è accasciato e ha chiesto il cambio.

Carlo Ancelotti non ha potuto far altro che sostituirlo con Jovic, vedendo uscire in maniera mesta lo stesso Benzema, dolorante e parecchio corrucciato in volto.

Per lui, stando alle ultime, dovrebbe trattarsi di un problema al bicipite femorale della gamba sinistra: insomma, una situazione sicuramente da attenzionare in maniera importante.

Tra domani e lunedì il francese sosterrà delle visite mediche per valutare l'entità dell'infortunio: ad oggi sembra improbabile un suo impiego contro l'Inter al Bernabeu, martedì.