Real Sociedad batte Becerril 8-0: il presidente invita tutta la città a sue spese

Dopo il largo successo di Coppa del Re, la Real Sociedad ha invitato il piccolo paese di 800 anime e la squadra a vedere una partita a San Sebastian.

Una gara senza storia, auspicabile. La sfida tra il Becerril e la è terminata 8-0 in favore degli ospiti, che passano così il turno di Coppa del Re senza problemi. Ovviamente, visto e considerando che l'avversaria fa parte della quarta serie spagnola.

Una grande emozione per il Becerril e lo stesso piccolo paese della Comunità autonoma di Castiglia e León: poco meno di 800 abitanti e una squadra composta da giovani che sognano di approdare nella . Dopo la sconfitta di Coppa del Re, il regalo da parte della Real Sociedad.

Jokin Aperribay, presidente della Real, ha infatti invitato non solo la società del Becerril, ma bensì tutto il paese ad una partita della squadra di San Sebastian: ovviamente pagando tutto, viaggio, vitto e alloggio.

Il presidente del Becerril, Redondo, è commosso:

"Ieri è stata una vera festa di calcio. Siamo molto grati per il trattamento della Real Sociedad e per il modo in cui ci hanno incoraggiato nonostante il largo successo".

Ai microfoni di Marca, Redondo ha confermato la proposta del grande club:

"Mi ha detto che siamo invitati per qualsiasi partita, ingresso, autobus e cibo pagato per l'intera squadra e il manager. Inoltre ha esteso l'invito a tutta la città. Appena possibile ci andremo".

Dopo la sfida contro la Real Sociedad, il Becerril è tornato ad una realtà popolare, opposta rispetto a quella della Liga: sveglia presto per andare a scuola, in fabbrica, al lavoro. Come il resto di .