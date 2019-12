Real Sociedad-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Real Sociedad ospita il Barcellona capolista nella 17ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Imanol Alguacil sfida in casa il capolista di Ernesto Valverde nella 17ª giornata della . I baschi sono quarti in classifica assieme al con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i catalani guidano la graduatoria a pari merito con il con 34 punti e un cammino di 11 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, e devono recuperare il Clasico contro i rivali.

Sono 144 i precedenti fra le due formazioni nella Liga, con un netto dominio dei blaugrana, vittoriosi 81 volte a fronte di 32 successi dei biancoblù e di 31 pareggi. I baschi, in particolare, hanno perso i loro ultimi 5 confronti complessivi con il Barcellona nella Liga, ma di contro i catalani hanno vinto solo 2 volte in trasferta nelle ultime 9 sfide, con un bilancio che vede anche 2 pareggi e 5 sconfitte.

L'Anoeta è inoltre lo stadio dove il Barcellona ha riportato il maggior numero di sconfitte nel XXI secolo, ben 6, come al Bernabeu e al Balaídos. I catalani hanno collezionato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate della Liga, i baschi invece sono reduci da 2 pareggi, una sconfitta con il Real Madrid e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate in campionato.

Il centravanti Willian José è il miglior marcatore della Real Sociedad nella Liga con 7 reti, mentre Lionel Messi è il bomber del Barcellona e il capocannoniere dell'intera Liga con 12 goal segnati. 'La Pulce' è inoltre il giocatore che ha segnato più reti da fuori area nei 5 maggiori campionati europei, ben 7. In questa pagina tutte le informazioni su Real Sociedad-Barcellona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL SOCIEDAD-BARCELLONA

Real Sociedad-Barcellona si disputerà il pomeriggio di sabato 14 dicembre 2019 nel palcoscenico dell'Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián, attualmente ribattezzato Reale Arena. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Guillermo Cuadra Fernández, è previsto per le ore 16.00. Sarà il 145° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Real Sociedad-Barcellona. Quest'ultima sarà visibile per gli abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

Gli utenti DAZN potranno seguire la partita Real Sociedad-Barcellona in diretta streaming anche sui loro dispositivi mobili, come tablet e smartphone, e su pc o notebook, per un totale di 6 dispositvi e di 2 in contemporanea. Nel primo caso occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo sarà sufficiente collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Alguacil dovrebbe schierare la Real Sociedad con un 4-3-3 speculare al modulo dei catalani, eventualmente adattabile al 4-2-3-1. Davanti Willian José agirà da centravanti, con Portu e Oyarzabal esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo il norvegese Ødegaard e Mikel Merino saranno le due mezzali, mentre Ander Guevara sarà il playmaker. Fra i pali ci sarà Remiro. Al centro della difesa, squalificato Le Normand, è ballottaggio fra Zubeldia e Sagnan per chi affiancherà Marcos Llorente, mentre Zaldua e Nacho Monreal saranno i due terzini.

Valverde si affiderà ai suoi titolarissimi, dopo averne fatto riposare diversi nella sfida di contro l' . Fra i pali tornerà dunque Ter Stegen, con Sergi Roberto e Jordi Alba esterni bassi e Piqué e Lenglet a comporre nuovamente la coppia centrale difensiva. In mediana Frenkie De Jong e Rakitic dovrebbero essere le due mezzali, con le chiavi della regia affidate a Busquets. Nel tridente d'attacco Messi, non convocato per la sfida del Meazza, e Griezmann, affiancheranno l'uruguayano Luis Suárez, reduce da un goal di tacco spettacolare firmato contro il Maiorca. Partirà invece dalla panchina il talento Ansu Fati, decisivo a Milano.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, M. Llorente, Nacho Monreal; Ødegaard, Ander Guevara, Mikel Merino; Portu, Willian José, Oyarzabal.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets, Rakitic; Messi, L. Suárez, Griezmann.