Real Sociedad, annunciato Odegaard al Manchester City: ma è uno scherzo ai tifosi

Oggi si festeggia 'El Dia de los Inocentes', il 'pesce d'aprile' spagnolo: la Real Sociedad annuncia la cessione di Odegaard al City per scherzo.

In si festeggia oggi 'El Dia de los Inocentes', i 'Santi Innocenti' ed equivalente del 'pesce d'aprile' italiano. La ha preparato uno scherzo per i propri tifosi annunciando sul proprio sito la cessione in prestito del gioiellino Martin Odegaard.

Questo il comunicato del club spagnolo che ha spaventato i propri sostenitori:

"La Real Sociedad ha raggiunto un accordo con il per il prestito di Odegaard. Il giocatore rimarrà ai Citizens fino a giugno".

Si tratta ovviamente di uno scherzo, come svelato poi dalla seconda parte del messaggio in modo ironico:

"Siamo costretti a prendere questa difficile decisione per evitare possibili commenti dei media per i prossimi sei mesi. Che sollievo!".

Quattro goal in in sedici presenze per il talento classe '98, attualmente alla Real Sociedad in prestito biennale fino al 2021 dal .