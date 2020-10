Tracollo Real con lo Shakhtar Donetsk: 0-3 dopo il primo tempo!

Passivo clamoroso per il Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk in Champions dopo il primo tempo: ucraini avanti 3-0 a Valdebebas.

Un disastro. Il gioca una delle sue peggiori partite di sempre, dando vita a un primo tempo 'horror' contro lo Donetsk: ucraini avanti 3-0 al 45'!

Tutto vero, a Valdebebas va in scena quello che praticamente nessuno si può immaginare: gli uomini di Zidane trafitti in serie tra le mura amiche ed esordio 'shock' in Champions fin qui per Benzema e soci.

Lo Shakhtar affonda tra le maglie della difesa Real e in meno di un quarto d'ora si ritrova sullo 0-3 grazie ai timbri di Tetè (29') e Solomon (42') intervallati dall'autorete di Varane al 33'. Per i Blancos, un vero e proprio incubo.