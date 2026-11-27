Come vedere Real Salt Lake-Vancouver Whitecaps con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/8 27 nov 2026 - 22:00 America First Field

Il Real Salt Lake ospita i Vancouver Whitecaps all'America First Field di Salt Lake City in una partita di Major League Soccer. Le due squadre si ritrovano a pochi giorni dall'ultimo confronto.

La squadra di Pablo Mastroeni attraversa un periodo altalenante. Il 23 novembre ha perso 2-0 a Vancouver, dopo aver pareggiato 1-1 contro i Seattle Sounders.

Il Real Salt Lake è nono nella Western Conference e ha vinto due delle ultime cinque partite. Il successo per 2-1 sui LA Galaxy ottenuto nel corso del mese ha dimostrato che può ancora conquistare risultati contro le rivali della regione.

Vancouver arriva alla sfida in un ottimo momento di forma. La squadra di Jesper Soerensen ha vinto quattro delle ultime cinque partite ed è in testa alla classifica della Western Conference.

In questo periodo i Whitecaps hanno segnato 13 goal e ne hanno subiti soltanto tre, vincendo tra l'altro 5-1 contro Seattle e 4-1 contro il San Diego FC. Inoltre, non hanno subito reti nelle ultime due partite.

Il Real Salt Lake vuole interrompere una serie di cinque sconfitte consecutive contro questo avversario. Vancouver ha vinto tutti gli ultimi cinque confronti presenti nei dati.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario d'inizio, su dove vedere la partita e su come seguirla.

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