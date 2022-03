Real-PSG, il Bernabéu applaude Mbappé: standing ovation alla lettura delle formazioni

A volte un applauso può valere più di tante parole. Specialmente se si parla di pallone. Cristiano Ronaldo ha ammesso di aver scelto la Juventus anche per la standing ovation dopo la celebre rovesciata del 2018.

E forse pensando a quell’episodio i tifosi del Real Madrid han deciso di ‘omaggiare’ Kylian Mbappé prima della sfida di ritorno contro il PSG, in cui il francese milita ancora, seppur le voci lo diano vicino a vestire la Camiseta Blanca a zero in estate.

Alla lettura delle formazioni prima della gara, con le squadre ancora negli spogliatoi, il pubblico Madridista ha riservato una importante pioggia di applausi quando lo speaker ha pronunciato il nome di Kylian Mbappé.

Ironico che invece il nome del suo compagno Neymar, così come Messi, sia stato ricoperto di fischi. Cose di mercato. E non solo.

Intervistato da Prime Video prima della sfida, Mbappé si è lasciato andare ad un siparietto con Thierry Henry riguardo il suo spagnolo molto fluente

"L'ho imparato perché voglio essere un grande giocatore e un personaggio pubblico, oggi non si può essere una star e parlare solo francese... Non l'ho imparato per un trasferimento futuro, ma se poi torna utile meglio ancora".