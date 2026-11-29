Come vedere Real Oviedo-Celta Fortuna con una VPN
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Presentazione della partita
Il Real Oviedo ospita il Celta Fortuna al Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo per una partita di Segunda División.
L'Oviedo è dodicesimo in classifica, ma i risultati recenti gli hanno dato poche soddisfazioni. Ha perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compresa la sconfitta per 3-0 sul campo del Cordoba nell'ultima gara.
I padroni di casa vogliono interrompere la serie negativa davanti al proprio pubblico. La squadra di Raul ha subito 12 goal in quelle cinque partite e migliorare in difesa è la priorità più evidente.
Il Celta Fortuna arriva da diciannovesimo in classifica ed è ancora alla ricerca della prima vittoria in questa serie di partite. La squadra di Fredi Alvarez ha pareggiato 1-1 con il Real Valladolid il 22 novembre, ma ha raccolto appena due punti nelle ultime cinque gare di campionato.
Anche gli ospiti devono lavorare in difesa dopo la sconfitta per 5-1 sul campo del Girona a ottobre: hanno subito 11 goal nelle ultime cinque partite. Hanno però mostrato una certa capacità di reazione nel pareggio per 2-2 con il Cordoba.
L'Oviedo vanta inoltre un bilancio favorevole nei precedenti registrati contro questo avversario. Ecco come seguire la partita, con le informazioni sul canale TV e sulla diretta streaming.
Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sul canale TV e sulla diretta streaming di Real Oviedo-Celta Fortuna. I dettagli della trasmissione saranno aggiunti qui non appena verranno confermati.
Le ultime sulle squadre e le rose
Probabili formazioni Real Oviedo - Celta Fortuna
Allenatore
- Raul