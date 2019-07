Real Madrid, Zidane lascia il ritiro in Canada per motivi personali

Zidane è stato costretto a lasciare il ritiro del Real Madrid in Canada e tornare in Spagna per motivi familiari. Squadra affidata a Bettoni.

Dopo appena tre giorni di allenamenti, Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro del in Canada per tornare in .

Ufficialmente si tratta di motivi personali, come spiegato dal Real, che non ha comunicato la data del rientro rispettando la privacy del tecnico.

Zidane abandona la concentración de Montreal por motivos personales.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 12, 2019

La squadra è stata temporaneamente affidata all'allenatore in seconda David Bettoni, in attesa che Zidane risolva i suoi problemi extra campo.

Il Real spera di riaverlo in panchina in tempo per la gara d'esordio in International Champions Cup contro il , in programma la notte tra il 20 e il 21 luglio.