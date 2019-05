Real Madrid, Zidane chiaro: "Faccio come voglio io o me ne vado"

Il si prepara a giocare quella che sarà l’ultima partita di una stagione che è stata decisamente al di sotto delle aspettative. Per il club Blanco è arrivato probabilmente il momento mettere in atto quella mini-rivoluzione che vada a ringiovanire una rosa che negli ultimi anni ha dato e vinto tantissimo.

Zinedine Zidane, presentando la gara in programma domenica con il Betis, ha ammesso che quella che si va a chiudere è un’annata deludente.

“La stagione è stata complicata, ma vogliamo finirla bene per i nostri tifosi, per far capire loro che torneremo con grande entusiasmo. L’ultima partita di Keylor Navas con noi? Io non voglio pensare a cosa succederà l’anno prossimo, non dirò nulla. Abbiamo già degli obiettivi chiari per la stagione che verrà, vedremo cosa accadrà. L’ultima di Bale? Non lo so, ci saranno dei cambiamenti, ma non so cosa succederà”.