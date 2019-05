Real Madrid-Villarreal: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid sfida il Villarreal nella 36ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida il di Javier Calleja nella 36ª giornata della . I Blancos sono terzi in classifica con 65 punti, frutto di 20 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, non hanno ormai grossi obiettivi e pensano già alla prossima stagione, il Sottomarino Giallo invece è 14° a quota 40 punti, con un cammino di 9 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte, e cerca la salvezza aritmetica.

Karim Benzema, che non sarà della partita per infortunio, è il miglior realizzatore delle Merengues con 21 goal in 34 presenze, mentre Karl Toko-Ekambi, anche lui costretto al forfait ma per squalifica, è il giocatore più prolifico del Villarreal con 9 reti segnate su 33 partite giocate. Il Real Madrid arriva da 2 pareggi consecutivi e una sconfitta nel derby con il , il Sottomarino Giallo invece ha collezionato 2 vittorie di fila e un pareggio nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-VILLARREAL

Real Madrid-Villarreal si giocherà il pomeriggio di domenica 5 maggio 2019 alle ore 16.15 nella cornice dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Fra le due squadre sarà il 38° confronto nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE REAL MADRID-VILLARREAL IN TV E STREAMING

La partita Real Madrid-Villarreal sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: ad esempio sui personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure su un moderno modello di smart , o collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4, o in alternativa avvalendosi di particolari strumenti qual Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Già pochi minuti dopo il fischio finale, l'evento sarà reso disponibile on demand ai tifosi e agli appassionati per la visione integrale o degli highlights. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-VILLARREAL

Due assenze importanti per infortunio per Zidane, che non avrà a disposizione Sergio Ramos in difesa e Benzema in attacco oltre ad Odriozola. Nel reparto arretrato al posto del capitano sarà confermato Nacho Fernández, mentre al centro dell'attacco nel tridente offensivo avrà una chance Mariano Diaz, ormai pienamente recuperato, che sarà affiancato da Bale e Asensio.

Calleja risponderà con un 4-2-3-1. Al Sottomarino Giallo non mancano le assenze: out per squalifica Caseres a centrocampo e Toko Ekambi davanti, mentre per infortunio non ci saranno Miguelón, Bonera e Bruno Soriano. Il peso dell'attacco, visto che anche Bacca non è al meglio e resta in dubbio per la gara, ricadrà su Gerard Moreno, che sarà supportato sulla trequarti da Chukwueze, Santi Cazorla e Pedraza. In mediana Fornals affiancherà Iborra. Dietro, davanti al portiere Andrés Fernández, Mario Gaspar e Quintillà saranno i due terzini, mentre in mezzo Funes Mori affiancherà Àlvaro González.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho Fernández, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Mariano Diaz, Asensio.

VILLARREAL (4-2-3-1): Andrés Fernández; Mario Gaspar, Àlvaro González, Funes Mori, Quintillà; Fornals, Iborra; Chukwueze, Santi Cazorla, Pedraza; Gerard Moreno.