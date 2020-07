Real Madrid-Villarreal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid si gioca il titolo contro il Villarreal: le informazioni sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

REAL MADRID-VILLARREAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 16 luglio 2020

16 luglio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Il Real Madrid si gioca la vittoria della in casa contro il Villarreal. Mancano soltanto due punti per conquistare la vittoria: prima in casa contro il submarino amarillo, poi l'ultima con il Leganés.

I blancos hanno 83 punti, più 4 di vantaggio sul che insegue, ma che sembra avere ormai poche speranze. Tante di queste sono riposte nell'ex blaugrana Paco Alcácer, arrivato al Villarreal proprio a gennaio e che ora sfida il Madrid.

La squadra di Zidane ha vinto 9 partite su 9 da quando la Liga è ripresa e ora assapora il ritorno alla vittoria dopo tre anni: negli ultimi due campionati ha trionfato il Barcellona.

Tutte le informazioni su Real Madrid-Villarreal potrete trovarle in questa pagina: dalle notizie sulle formazioni alle indicazioni su come vedere il match in diretta tv e streaming .

ORARIO REAL MADRID-VILLARREAL

Real Madrid e Villarreal si sfideranno il 16 luglio 2020 all'Estadio Alfredo di Stefano di Valdebebas, all'interno del complesso di allenamento del Real Madrid. La partita, che si giocherà ovviamente a porte chiuse, inizierà alle ore 21.00.

Real Madrid-Villarreal sarà visibile attraverso DAZN. Per poter seguire il match, così come tutte le altre partite della Liga, basterà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibile oppure ecollegando il tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, scaricando l'app e selezionando la partita dal palinsesto.

Real Madrid-Villarreal in diretta sarà disponibile sempre sulla piattaforma DAZN. Per vedere la partita bisognerà scaricare l'app su dispositivi mobili come pc e tablet, oppure collegarsi direttamente al sito della piattaforma tramite browser.

Il Real Madrid con i soliti problemi di infortuni in difesa - out Nacho e Marcelo - riproporrà davanti a Courtois la linea a quattro vista a Granada. Centrocampo che non si tocca. In attacco possibile il rientro di Hazard dal 1' insieme a Benzema. A destra cerca spazio Lucas Vazquez, l'uomo di Zidane.

Il Villarreal ritrova Paco Alcácer in attacco, una delle possibili novità rispetto alla sfida contro la . Insieme a lui in attacco rientra Gerard Moreno dalla squalifica. Cazorla e Chukwueze sulle corsie, con Iborra che torna a far coppia con Anguissa. Conferme per la linea difensiva, guidata da Albiol, davanti ad Asenjo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Vazquez, Benzema, Hazard.

VIILLARREAL (4-4-2): Asenjo; Ruben Pena, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Cazorla, Iborra, Anguissa, Chukwueze; Gerard Moreno, Alcacer.