Real Madrid-Valladolid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid ospita il Valladolid nella quarta giornata di Liga: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

REAL MADRID-VALLADOLID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo un pareggio e una vittoria in due trasferte complicate contro e Betis, il Real Madrid torna a casa. La squadra di Zidane, campione in carica della , gioca a Valdebebas contro il Valladolid alla ricerca di continuità.

I Blancos hanno iniziato il campionato con un turno di ritardo per poter rifiatare dopo gli impegni agostani di Champions (seppur durati poco) e hanno già una partita da recuperare.

Curiosamente, la squadra allenata da Sergio ha affrontato nelle prime due giornate le stesse avversarie dei Blancos: Real Sociedad e Betis, in quest'ordine. Pareggiando con i baschi e perdendo con i neroverdi.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Real Madrid-Valladolid: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO REAL MADRID-VALLADOLID

Real Madrid-Valladolid si giocherà allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, dove i Merengues stanno disputando le proprie gare interne mentre al Bernabéu proseguono i lavori di ristrutturazione. Calcio d'inizio alle ore 21.30 di mercoledì 30 settembre 2020.

Real Madrid-Valladolid, come tutte le altre partite della Liga, sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. Basterà scaricare l'app dedicata sulla propria smart tv oppure sul proprio decoder Sky Q.

Alternative sono altri dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora utilizzando una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. Non è prevista la trasmissione su DAZN1, canale 209 di Sky.

Chi è in possesso di un abbonamento DAZN potrà seguire in diretta la partita tra Real Madrid e Valladolid. al sito della piattaforma, oppure scaricare l'app sul proprio pc, smartphone o tablet.

Il Real Madrid si schiera con il classico 4-3-1-2, con dei cambi in vista rispetto all'undici che ha battuto il Betis 2-3: campo per Vinicius e Isco, rischiano Jovic e Odegaard. A centrocampo dubbio Kroos, pronto a tornare dal 1' Modric. Non si cambia la difesa.

Il Valladolid si affida alla coppia Mor-Iago Aspas in attacco, mentre in difesa ci sarà l'ex Nacho. Orellana e Garcia i due esterni.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane

VALLADOLID (4-4-2): Jimenez; Perez Maqueda, Gonzalez, Sanchez, Nacho; Orellana, Fede, Kike, Garcia; Mor, Aspas.