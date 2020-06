Real Madrid-Valencia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid prosegue la caccia al Barcellona ospitando il Valencia: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La corsa al primo posto della prosegue. E prosegue la sfida al da parte del , che, dopo essere tornato in grande stile dal lungo stop con una vittoria per 3-1 sull' , ospita il in occasione della ventinovesima giornata del massimo campionato spagnolo.

Si tratta di una sfida che, naturalmente, vede favoriti gli uomini di Zinedine Zidane, considerando i valori in campo e anche come si è concluso l'ultimo scontro diretto tra le due formazioni: con un 3-1 a favore del Real Madrid nella semifinale della Supercoppa di . Benzema e compagni sono poi approdati alla finale e hanno superato l' dopo i calci di rigore.

La gara d'andata, disputata lo scorso 15 dicembre al Mestalla, ha visto invece il Real Madrid salvarsi proprio nel recupero grazie a una rete dello stesso Benzema, che ha intenzione di battagliare fino alla fine con Messi per il titolo di capocannoniere: il Valencia era passato in vantaggio grazie a Carlos Soler, ma per un'inezia non è riuscito a portare a casa l'intera posta in palio.

Altre squadre

Se il Real Madrid lotta ancora una volta per il titolo, il Valencia ha come unico obiettivo stagionale quello di tornare in , dopo essere stato eliminato negli ottavi di finale dall' : la formazione di Celades è attualmente attardata rispetto al quarto posto, l'ultimo utile per entrare nell'Europa che conta.

La gara tra Real Madrid e Valencia si giocherà non al Bernabeu, la casa dei Blancos, ma all'Alfredo Di Stefano di Valdebebas, centro tecnico e sede del club: solitamente viene utilizzato dal Castilla, ma il Real ha deciso di concludere lì la stagione.

In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Valencia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-VALENCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Valencia

Real Madrid-Valencia Data: 18 giugno 2020

18 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN e DAZN1

DAZN e DAZN1 Streaming: DAZN

ORARIO REAL MADRID-VALENCIA

Real Madrid-Valencia, gara valevole per la ventinovesima giornata della Liga, è in programma nella serata di giovedì 18 giugno. Il calcio d'inizio del match tra gli uomini di Zinedine Zidane e quelli di Albert Celades è previsto per le ore 22. Si tratta del match che concluderà il turno, iniziato martedì 16 giugno.

La gara, come detto, si disputerà a porte chiuse all'Alfredo Di Stefano di Valdebebas, nella sede del Real Madrid. La squadra di Zidane vi ha esordito domenica, superando per 3-1 l'Eibar.

La gara tra il Real Madrid e il Valencia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti della Liga. Gli abbonati potranno assistere al match tramite una moderna smart tv, scaricando l'app, collegando al proprio televisore una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ancora utilizzando un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Una seconda opportunità per assistere al match è DAZN1, presente su Sky al canale 209.

L'alternativa alla tv per assistere alla sfida tra Real Madrid e Valencia è lo : gli abbonati possono infatti scaricare l'app di DAZN sul proprio pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN e scegliere la partita dal palinsesto.

Problemi per Carvajal, costretto a uscire anzitempo nella sfida contro l'Eibar: il terzino spagnolo potrebbe essere così sostituito da Militao. Sull'altra fascia Mendy si candida invece alla sostituzione di Marcelo, pure lui non al meglio. Confermato il centrocampo Modric-Casemiro-Kroos, anche se Valverde spera in una maglia, mentre uno tra Vinicius Junior e Isco può rimpiazzare Rodrygo nel tridente con Hazard, autore di una partenza a rilento al Real, e l'intoccabile Benzema.

Vari dubbi per Celades. Il tecnico del Valencia è orientato a confermare il giovane Guillamon al centro della difesa e a fargli compagnia sarà uno tra Gabriel Paulista e Diakhaby. Ferran Torres è pronto a titolare dopo essere partito dalla panchina contro il , mentre in attacco Maxi Gomez e Gameiro si giocano una maglia accanto a Rodrigo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Militao, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius Junior, Benzema, Hazard. All. Zidane

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Guillamon, Gabriel Paulista, Gayà; Ferran Torres, Dani Parejo, Kondogbia, Carlos Soler; Rodrigo, Maxi Gomez.