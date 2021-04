Real Madrid, solo un tiro in porta contro il Chelsea: peggio solo nel 2019 contro il PSG

Il goal di Benzema è arrivato con l'unico tiro in porta della partita del Real madrid: dal 2003 ha fatto una sola volta peggio di così.

Real Madrid capace di uscire con un discreto pareggio dalla semifinale d'andata contro il Chelsea: un risultato positivo se si considerano le tantissime occasioni avute dai londinesi, che potevano far prendere al risultato una forma molto più rotonda.

Dalla squadra di Zinedine Zidane, però, è lecito aspettarsi qualcosa di più: ieri il Real ha infatti eseguito un solo tiro in porta. Dal 2003/04 in Champions League ha fatto peggio solo contro il Paris Saint-Germain, quando nel settembre 2019 non era riuscito a fare nessun tiro in porta.

C'è però anche il lato positivo della cosa: un cinismo fuori dalla norma. Grazie ovviamente alla giocata di Karim Benzema, che ha ancora una volta illuminato la scena delle Merengues.

Per passare il turno, però, ci vorrà molto di più per il Real Madrid: visto che in casa del Chelsea bisognerà vincere o pareggiare con due o più goal segnati. Servono, quindi, più tiri in porta.