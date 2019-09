Real Madrid, un socio critica Sergio Ramos: "Si veste come una turista svedese"

Che sia un personaggio e un calciatore divisivo come pochi, si sa da tempo. Sergio Ramos è un giocatore da amore o odio, ed è una reputazione che a lui non sembra stare male.

Anche all'interno del però non tutti amano il capitano e simbolo dei 'Blancos'. Durante l'assemblea dei soci, riporta 'As', qualcuno ha voluto puntualizzare sullo stile del centrale spagnolo, paragonandolo a una turista svedese.

"Uno come me può permettermi di prendersi in giro, ma non se fossi il capitano del Real Madrid. L'ultima volta si è presentato con un cappello rosa, sembrava una turista svedese".