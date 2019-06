Real Madrid, ufficiale l'acquisto di Kubo dal Tokyo FC

Altro colpo in casa Real Madrid: i blancos hanno definito l'acquisto del trequartista giapponese Kubo, giocherà nel Real Castilla.

Ennesimo colpo dell'estate in casa . Come annunciato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, i blancos hanno infatti definito l'acquisto di Takefusa Kubo dal Tokyo FC. Il giapponese verrà integrato alla rosa del Real Castilla a partire dalla prossima stagione.

Trequartista classe 2001, Kubo è considerato uno dei migliori giovani talenti del calcio asiatico, grazie alle grandi doti mostrare fino ad ora in carriera e che gli sono valse anche l'inserimento in NxGn, lista dei 50 migliori giovani secondo Goal.

Cresciuto nelle giovanili del , club che ha anche provato a riportarlo in blaugrana dopo averlo ceduto al Tokyo FC, per Kubo si tratta dunque di un ritorno in , dove ora vestirà però la maglia dei grandi rivali del Real Madrid.

Attualmente impegnato con il nella Copa America che questa notte prenderà il via in , Kubo è diventato maggiorenne lo scorso 4 giugno, quando ha compiuto 18 anni d'età.