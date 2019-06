Real Madrid, tre pedine di scambio allo United per Pogba: Bale, James e Keylor

Il Real Madrid vuole portare Paul Pogba al Bernabéu e per farlo potrebbe utilizzare tre pedine di scambio: Bale, Keylor Navas e James Rodriguez.

L'estate di rivoluzione del Real Madrid è iniziata con Eder Militao e continuerà con ogni probabilità con Eden Hazard, ma i colpi di Florentino Pérez non sono ancora finiti. Tutt'altro, perché il presidentissimo sogna Paul Pogba.

Non è più un mistero che il centrocampista francese sia un desiderio molto forte di Zinédine Zidane, il quale vorrebbe il suo connazionale per provare a scuotere il centrocampo, quest'anno apparso in netto calo.

Secondo 'AS', per provare ad arrivare al classe 1993, il potrebbe mettere sul piatto addirittura tre pedine di scambio che possano avvicinarsi ai 150 milioni di euro richiesti dal .

💰 El Madrid busca abaratar la 'operación Pogba'

🤔 ¿A qué jugador meterías en la operación? pic.twitter.com/IJTXONgLnw — AS (@diarioas) June 3, 2019

Il primo nome è quello di Gareth Bale, in rottura totale con i 'Blancos' da mesi: il gallese avrebbe buon mercato in Premier League e una valutazione di 80 milioni di euro, oltre al possibile interesse dei 'Red Devils', già entrati nelle chiacchiere di mercato per il numero 11 nelle passate sessioni di mercato.

Gli altri due nomi sarebbero invece quelli di Keylor Navas e di James Rodriguez. Per il costaricense, ormai secondo di Courtois, il viaggio all'Old Trafford sarebbe un ritorno al passato: già nel 2015 doveva vestirsi di rosso in uno scambio con De Gea, saltato però all'ultima giornata. Il colombiano invece non dovrebbe essere riscattato dal e potrebbe lasciare nuovamente Madrid, visti i contrasti con Zidane nelle scorse stagioni.

La palla passerà allo United, che dovrà valutare una rivoluzione, come quella che si sta preparando in casa Real.