Real Madrid, torna Solari: sarà ambasciatore del club

Dopo nove mesi dal suo esonero come allenatore Santiago Solari torna al Real Madrid: ricoprirà il nuovo ruolo di ambasciatore.

Un gradito ritorno in casa dopo le ultime convincenti prestazioni tra Champions e campionato: Santiago Solari, torna nella società blancos nove mesi dopo il suo esonero da allenatore: ricoprirà il nuovo ruolo di ambasciatore del club.

La conferma arriva dall'emittente spagnola 'Cadena Ser': Solari era presente sugli spalti del Bernabeu in occasione della sfida vinta 6-0 contro il . L'ex giocatore argentino aveva lasciato soltanto nove mesi fa la panchina delle Merengues dopo 32 presenze nella stagione 2018/19, chiudendo un bilancio di 22 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte.

Solari aveva preso il posto di Julen Lopetegui dopo il pesante ko del Real Madrid contro il e aveva conquistato il Mondiale per Club, per poi essere sostituito da Zinedine Zidane lo scorso marzo, che attualmente guida la squadra per la seconda volta. Ora la nuova avventura da ambasciatore nel club dove ha vissuto grandi momenti anche da calciatore.