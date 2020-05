Real Madrid, tegola per Jovic in quarantena: frattura al calcagno

Brutto infortunio per Luka Jovic, che proprio in vista del rientro in campo si fa male: frattura al calcagno, possibili 4 mesi di stop.

Non è certamente la stagione fortunata di Luka Jovic. L'attaccante serbo ha pagato molti acciacchi fisici e anche un difficile ambientamento al calcio spagnolo. E oggi arriva un'altra mazzata: il comunica infatti il suo infortunio al calcagno del piede destro.

"Dopo i test effettuati oggi a Luka Jovic dal nostro staff medico, è stata diagnosticata una frattura extra-articolare all'osso calcagno del piede destro".

Un infortunio che potrebbe essere anche molto serio per Luka Jovic. Si rischiano 3-4 mesi di stop, come purtroppo per lui dimostra Leo Duarte, difensore del Milan che qualche mese fa è incappato in un guaio simile.

Tra l'altro Jovic si infortuna proprio pochi giorni prima della ripresa degli allenamenti con il Real Madrid, fissata per l'11 giugno. Il giocatore evidentemente si sarà fatto male allenandosi per conto suo.

Jovic nelle ultime settimane, visto anche il suo difficile ambientamento alla , era stato anche accostato a molte squadre in sede di calciomercato: in lo hanno messo nel mirino il ed il , entrambe alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. La frattura al calcagno potrebbe cambiare le cose...