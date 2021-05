Real Madrid, tegola Kroos: positivo al Covid-19

Il centrocampista tedesco era già in isolamento dopo essere stato a contatto con una persona positiva. Salterà l'ultima giornata della Liga.

Il Real Madrid dovrà disputare l’ultima partita della Liga 2020/21 senza Toni Kroos. Il centrocampista tedesco è risultato positivo al Covid-19, come ha annunciato il club in una nota ufficiale.

Il mediano tedesco è in isolamento da venerdì 14 maggio dopo essere stato in contatto diretto con una persona che è risultata positiva. Anche Kroos oggi è risultato positivo.

L’ex Bayern Monaco aveva saltato la partita contro l’Athletic Bilbao di domenica 16 maggio, gara vinta dal Madrid, che ha anche sognato il sorpasso sui concittadini dell’Atlético Madrid, fino al goal all’88’ di Luis Suarez.

Per Zidane c'è ancora l'ultima giornata per sperare: la sfida al Villarreal in casa sabato alle ore 18.00 sarà da vincere senza il tedesco. Sperando in un miracolo del Valladolid contro l'Atlético.

La positività di Kroos rischia di condizionare anche la Germania a Euro 2020: il mediano potrebbe unirsi più avanti al training camp rispetto ai compagni. Dovrebbe comunque tornare a disposizione di Löw in tempo per la prima partita.