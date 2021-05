Real Madrid, lo spogliatoio crede che Zidane non resterà

Secondo quanto appreso da Goal, Zinedine Zidane non resterà il prossimo anno al Real Madrid, stando ad alcune voci dello spogliatoio.

Nello spogliatoio del Real Madrid hanno la sensazione, in base a ciò che percepiscono quotidianamente, che Zidane non resterà in carica come allenatore delle Merengues nella prossima stagione.

Il contratto del tecnico francese con il club è fino al 2022, ma come ha già dimostrato sia da calciatore che nella sua prima tappa da allenatore, questo dettaglio non è cruciale nelle sue scelte.

Goal ha consultato diversi giocatori e la convinzione generale è che Zizou non continuerà ad allenare il Real. Lo vedono stanco, a volte anche infastidito, da tutto quello che si trascina da settembre: il calendario, la piaga degli infortuni, le critiche... È un pensiero di lungo corso e che precede l'eliminazione in Champions League.

Inoltre, alcuni senatori, come Marcelo e Isco, si sentono molto delusi dalla loro situazione, quella di due vecchi giocatori simbolo che hanno perso importanza dal ritorno in panchina di Zidane, che invece era stato uno dei loro maggiori estimatori.

Anche se in ogni caso la sua scelta verrà rispettata, l'augurio tra i piani alti della dirigenza è che rimanga, anche perché aiuterebbe ad arrivare finalmente alla firma di Mbappé, cosa per cui Zidane ha lavorato parecchio personalmente.