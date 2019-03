Real Madrid, Solari scherza: "Mourinho? Questo club ha più pretendenti di Julia Roberts"

La vittoria dell'andata in terra olandese lascia ben sperare sul passaggio del turno del Real Madrid, che deve riscattare il doppio clasico perso tra le mura amiche e deve dare una scossa a una stagione fin qui anonima.

Intervenuto in conferenza stampa, Solari risponde subito alle voci che vorrebbero Mourinho tra i candidati alla panchina delle Merengues per la prossima stagione:

Alcune spinose situazioni tengono banco ormai da tempo nell'ambiente Blancos, Bale e Marcelo non stanno vivendo le loro migliori stagioni:

"Bale è a disposizione, solo Llorente è indisponibile. Marcelo? Tutti hanno la possibilità di scendere in campo, ogni partita è un capitolo nuovo. Vinicius il migliore? Se un nuovo arrivato fa così bene mi sembra che sia solo un segnale positivo per il club".

Infine il capitolo Sergio Ramos, squalificato per due giornate dopo l'ammonizione volontaria rimediata nell'andata degli ottavi:

"Non commento la decisione. Non vedo come potrei essere responsabile della sua squalifica, mi dispiace non averlo ma abbiamo giocatori con personalità che possono sostituirlo".