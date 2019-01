Real Madrid-Siviglia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid ospita il Siviglia nella 20ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Real Madrid di Santiago Solari ospita il Siviglia di Pablo MachÌn nella 20ª giornata della Liga. Le due squadre si dividono il 3° posto a quota 33 punti: di 10 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte il cammino dei Blancos, di 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, invece, quello degli andalusi.

Karim Benzema è il miglior marcatore delle merengues in campionato con 7 goal in 19 presenze, mentre il francese Wissam Ben Yedder è il giocatore più prolifico degli ospiti con 9 reti in 16 partite giocate. Il Real Madrid è reduce da un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, il Siviglia invece ha collezionato 2 pareggi e una sconfitta.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-SIVIGLIA

Real Madrid-Siviglia si giocherà sabato 19 gennaio 2019 alle ore 16.15 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Sarà il 150° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE REAL MADRID-SIVIGLIA IN TV E STREAMING

La partita Real Madrid-Siviglia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-SIVIGLIA

Emergenza infortuni per Santiago Solari, che avrà 5 giocatori, fra cui 3 titolari, indisponibili per infortunio: non saranno della partita Kroos, Asensio e Bale, oltre a Vallejo e Marcos Llorente. In dubbio anche Benzema per una frattura a un dito della mano, ma l'attaccante francese dovrebbe stringere i denti. Fra i pali è recuperato Courtois, mentre in difesa sulla sinistra sarà dirottato Nacho, considerate le cattive condizioni di forma di Marcelo. Sulla mediana spazio al giovane Valverde nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco saranno Lucas Vazquez e Vinicius ad affiancare Benzema nel tridente.

MachÌn non avrà a disposizione a centrocampo lo squalificato Roque Mesa, mentre mancheranno per infortunio Gonalons e Nolito. Gli andalusi scenderanno in campo al Bernabeu con il 5-3-2. In difesa i due esterni saranno Jesus Navas a destra ed Escudero a sinistra. Il centrocampo sarà di gran qualità, con Sarabia, Banega e Vazquez. L'attacco, infine, vedrà Ben Yedder affiancare André Silva.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius.

SIVIGLIA (5-3-2): Vaclik; Jesus Navas, Kjaer, Carrico, Sergi Gomez, Escudero; Sarabia, Banega, Vazquez; Ben Yedder, André Silva.