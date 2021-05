Real Madrid-Siviglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Liga passa da Real Madrid contro Siviglia: news sulle formazioni e su come vedere la partita in tv e streaming.

REAL MADRID-SIVIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Barcellona

Real Madrid-Barcellona Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: DAZN (numero 212 del satellite)

(numero 212 del satellite) Streaming: DAZN

Barcellona contro Atletico Madrid, Real Madrid contro Siviglia. La Liga prenderà una chiara direzione dopo il 35esimo turno, in virtù del doppio scontro diretto tra le prime quattro della classe. Dopo la gara in terra catalana, quella prevista nella capitale.

Nella gara d'andata giocata lo scorso dicembre, il Real Madrid ha avuto la meglio a Siviglia per 1-0: decisiva l'autorete di Bounou. Entrambe sono già qualificate alla Champions, dunque uno scontro diretto potrebbe essere utile solo in termini di piazzamento finale.

Dopo aver perso la gara contro l'Atletico Bilbao, il Siviglia deve vincere a tutti i costi a Madrid per continuare a sperare in un clamoroso titolo della Liga, ma molto dipenderà dal risultato tra l'Atletico Madrid e il Barcellona nella giornata di sabato.

In questo articolo troverete tutto ciò che è importante conoscere riguardo a Real Madrid-Siviglia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO REAL MADRID-SIVIGLIA

Il big match tra Real Madrid e Siviglia si giocherà domenica 9 maggio 2021 alle ore 21: appuntamento, senza tifosi, allo Stadio Di Stefano di Madrid.

Real Madrid-Siviglia potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN , disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, oltre che ad una console come Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o PlayStation (PS4 e PS5).

Non ci sarà invece la diretta su DAZN1, canale 209 del satellite, per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN.

Lo streaming di Real Madrid-Siviglia sarà disponibile in diretta esclusiva sempre grazie a DAZN: da pc sarà sufficiente collegarsi al sito e inserire le proprie credenziali d'accesso, mentre da smartphone e tablet bisognerà utilizzare l'applicazione dedicata.

Anche su Goal potrete seguire tutto quello che riguarda la sfida tra Real Madrid e Siviglia: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto live dell'incontro, attraverso la consueta diretta testuale.

REAL MADRID (4-4-2: Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Valverde, Modric, Kroos; Vinicius, Benzema.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Papu Gomez; Suso, En Nesyri, Ocampos.