Real Madrid-Siviglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida il Siviglia nella 20ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida in casa il di Julen Lopetegui nella 20ª giornata della . I Blancos dividono la vetta della classifica con i rivali del a quota 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, gli andalusi si trovano al 3° posto assieme all' con 35 punti e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 4 k.o.

I 151 precedenti nella Liga fra le due formazioni sorridono ai Blancos, che hanno vinto 80 volte, a fronte di 45 successi dei Rojiblancos e di 26 pareggi. Il Real Madrid, in particolare, ha vinto tutte le ultime 10 gare casalinghe contro il Siviglia nel massimo campionato spagnolo. L'ultima vittoria in assoluto del Siviglia con il Real risale al 26 settembre 2018, quando al Ramón Sánchez-Pizjuán gli andalusi guidati da Pablo Machín vinsero con un netto 3-0 sulle merengues allora allenate da Julen Lopetegui, oggi guida tecnica dei nervionenses.

Proprio l'allenatore classe 1966 è il grande ex del confronto, avendo sia giocato nel Real Madrid da calciatore sia guidato i Blancos nel 2018, oltre che la formazione Castilla nella stagione 2008/09. Per trovare un successo del Siviglia al Bernabeu contro il Real bisogna invece andare al 7 dicembre 2008, quando con Manolo Jímenez in panchina si impose per 4-3.

Le merengues sono imbattute da 10 gare di campionato, con un percorso di 6 vittorie e 4 pareggi, mentre il Siviglia non perde fuori casa da 5 partite (3 vittorie e 2 pareggi) e ha collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate di campionato.

Il francese Karim Benzema è il bomber del Real Madrid in campionato con 12 reti realizzate, e ha partecipato attivamente alla realizzazione di 18 marcature negli ultimi 20 confronti nella Liga con il Siviglia, segnando 9 goal e offrendo 9 assist.

L'argentino Lucas Ocampos, che salterà la sfida del Bernabeu per squalifica, è il miglior marcatore degli andalusi con un bottino di 5 goal all'attivo. Qualora non trovasse la rete con i Rojiblancos, invece, Gareth Bale, a secco da 9 gare di campionato, potrebbe eguagliare il suo primato negativo di astinenza nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Siviglia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-SIVIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Siviglia

Real Madrid-Siviglia Data: 18 gennaio 2020

18 gennaio 2020 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO REAL MADRID-SIVIGLIA

Real Madrid-Siviglia si disputerà il pomeriggio di sabato 18 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Juan Martínez Munuera, è in programma per le ore 16.00. Sarà il 152° confronto nella Liga fra le due formazioni.

La sfida Real Madrid-Siviglia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Callegari.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Real Madrid-Siviglia in diretta streaming sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la gara dal palinsesto.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Zidane dopo l'albero di Natale sperimentato nella finale di Supercoppa di contro l'Atletico Madrid potrebbe optare per un 4-3-1-2. Davanti Isco potrebbe infatti agire sulla trequarti alle spalle di Bale e Benzema, che saranno le due punte. Il giovane Valverde è stato squalificato dopo il rosso rimediato con i Colchoneros, per cui il centrocampo sarà quello della formazione tipo con Modric e Kroos mezzali e Casemiro playmaker. Dietro il grande dubbio riguarda capitan Sergio Ramos, alle prese con un problema alla caviglia: se non dovesse farcela al suo posto, accanto a Varane, giocherebbe Éder Militão. I terzini saranno Carvajal e il ristabilito Marcelo, mentre fra i pali agirà il belga Courtois. Ancora assenti per infortunio Asensio e Hazard.

Lopetegui dovrebbe affidarsi al 4-3-3 contro la sua ex squadra. Nel tridente d'attacco, out lo squalificato Ocampos, Luuk De Jong dovrebbe essere il centravanti, con Munir ed Óliver Torres, favorito su Nolito, esterni offensivi. Sulla mediana Fernando sarà il regista, affiancato dalle due mezzali Banega e Vázquez. In porta ci sarà Václik, mentre la linea a quattro difensiva vedrà Jesus Navas e l'ex Blancos Reguilón esterni bassi, con Carriço in vantaggio su Koundé per comporre assieme a Diego Carlos la coppia centrale. In dubbio per una contusione alla testa la presenza della punta Joan Jordán.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Bale, Benzema.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclík; Jesus Navas, Carriço, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Vázquez; Munir, L. De Jong, Óliver Torres.