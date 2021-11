Al Bernabeu il ritorno della sfida nel girone tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Tutto sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

REAL MADRID-SHAKHTAR DONETSK: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Shakhtar Donetsk

Real Madrid-Shakhtar Donetsk Data: 3 novembre 2021

3 novembre 2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) Sky Sport (253 del satellite)

Streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

Torna la Champions League e lo fa con una sfida che ha caratterizzato lo scorso turno, soprattutto nel Gruppo D: il Real Madrid ospita lo Shakhtar Donetsk per la prima giornata di ritorno della fase a gironi.

All'andata i Blancos hanno schiantato gli ucraini con un netto 0-5 allo Stadio Olimpico di Kiev: decisive la doppietta di Vinicius, le reti di Rodrygo e Benzema e l'autogoal di Kryvtsov.

Gli uomini di Carlo Ancelotti sono reduti dalla vittoria contro l'Elche nell'ultimo turno di Liga: al doppio vantaggio firmato Vinicius, uno dei più in forma delle Merengues, è seguita la rete di Milla che ha riaperto il match, terminato comunque 1-2.

La formazione di Roberto De Zerbi, invece, ha ottenuto un successo per 4-1 contro il Desna nel massimo campionato ucraino: alla rete del vantaggio di Solomon, pareggiata da Bezborod'ko sono seguiti i goal di Sudakov, Teté e Fernando.

Real Madrid attualmente secondo a 6 punti in classifica, a pari merito con lo Sheriff Tiraspol: Shakhtar ultimo a 1 punto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Real Madrid-Shakhtar Donetsk: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-SHAKHTAR DONETSK

Real Madrid-Shakhtar Donetsk si giocherà mercoledì 3 novembre allo stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid. Il fischio d'inizio è fissato alle 18:45.

Real Madrid-Shakhtar Donetsk verrà trasmessa in diretta su Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno assistere al match di Madrid anche in diretta streaming attraverso Sky Go. Sarà sufficiente collegarsi al portale se si accede da pc o notebook oppure scaricare la relativa app su smartphone o tablet.

Esiste anche l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta del match dal palinsesto.

Un'ulteriore alternativa è infine rappresentata da Infinity+, la piattaforma a pagamento di Mediaset.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non è ancora noto chi curerà la telecronaca di Real Madrid-Shakhtar Donetsk per Sky. Per quanto riguarda Infinity+, sarà invece Fabrizio Ferrero a raccontare la sfida del Bernabeu.

Sarà possibile seguire Real Madrid-Shakhtar Donetsk anche su Goal attraverso la tradizionale diretta testuale. Collegandovi con il portale riceverete tutti gli aggiornamenti in tempo real su quanto succede al Bernabeu: dall'annuncio delle formazioni ufficiali al fischio finale e alle interviste post partita.

Carlo Ancelotti con i migliori in campo contro gli ucraini: in porta andrà Courtois, in difesa confermati Vazquez, Militao, Alaba e Mendy, a centrocampo i soliti noti Modric, Casemiro e Kroos, con il tridente composto da Rodrygo, Benzema e Vinicius, con la possibilità di vedere Hazard a partita in corso.

Nello Shakhtar solito 4-2-3-1 di De Zerbi con Trubin tra i pali, Dodò, Marlon, Kryvtsov e Ismaily in difesa. In mediana andranno Maycon e Alan Patrick, mentre sulla trequarti agiranno Teté, Pedrinho e uno tra Marlos e Solomon, con il secondo favorito. La punta sarà Fernando.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Trubin; Dodò, Marlon, Kryvtsov, Ismaily; Maycon, Alan Patrick; Teté, Pedrinho, Solomon; Fernando. All. De Zerbi