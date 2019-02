Real Madrid, serataccia per Benzema: ladri in casa sua durante la disfatta nel Clásico

La serata nera di Karim Benzema: mentre era in campo contro il Barcellona, ha subito un furto nella propria abitazione.

Non poteva esserci serata peggiore per il Real Madrid, sconfitto in casa per 0-3 dal Barcellona di super Luis Suárez in semifinale di Coppa del Re. Ma per qualcuno alle sventure in campo, si sono aggiunte anche quelle fuori. Come Karim Benzema, che mentre giocava il Clásico ha visto la sua casa svaligiata dai ladri.

A raccontare l'accaduto è 'El Chiringuito'. I ladri avrebbero operato mentre l'attaccante francese era in campo con il Real Madrid al Bernabéu. Non si conosce ancora l'ammontare della refurtiva.

Per Benzema, che avrebbe scoperto il fatto al suo ritorno a casa, la serata è stata totalmente da dimenticare, tra partita persa male e furto in casa.

Non è la prima volta che in Spagna un giocatore viene rapinato in casa mentre è in campo per giocare una partita. Nei giorni scorsi era successo anche a Kevin-Prince Boateng: i ladri erano entrati in casa sua e rubato beni per 300mila euro.