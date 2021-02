Real Madrid senza mezza squadra con l'Atalanta: out anche Benzema

Karim Benzema non recupera per la sfida di mercoledì contro l'Atalanta: niente convocazione. Come lui altri 8 componenti della rosa di Zidane.

Problemi di rosa e di formazione per il Real Madrid in vista della gara contro l'Atalanta di mercoledì. Zinedine Zidane non avrà a disposizione nemmeno Karim Benzema, già costretto a saltare la sfida di campionato contro il Valladolid a causa di un problema muscolare.

Il giocatore francese non si è allenato con la squadra nemmeno oggi. Niente miracolo: il suo nome non è stato inserito nella lista dei convocati diramata dal Real Madrid a due giorni dal match di Bergamo, valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il problema non si limita però a Benzema. E basta dare un occhio alla lista dei convocati per comprenderlo. Un elenco scarno, rinfoltito solo da qualche elemento del Real Castilla e privo di diversi elementi della rosa: oltre al francese, Zidane non avrà infatti a disposizione Valverde, Rodrygo, Hazard, Sergio Ramos, Carvajal, Militao, Odriozola e Marcelo. Totale: 9 assenti.

Tanti problemi quindi per il Real Madrid, che nel secondo tempo della sfida di sabato sera contro il Valladolid era stato costretto a far entrare due calciatori della formazione Castilla: Hugo Duro e Sergio Arribas, entrambi arruolati anche per la Champions League.

Buone notizie invece per l'Atalanta, che è chiamata a sfruttare questo momento di difficoltà delle Merengues, almeno nella sfida d'andata al Gewiss Stadium.