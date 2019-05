Real Madrid, seconda esclusione consecutiva dai convocati per Bale

Seconda esclusione di fila dai convocati per il gallese Gareth Bale: che c'entrino qualcosa le dichiarazioni dell'agente di qualche giorno fa?

Sembra sempre più lontano dal il futuro dell'esterno d'attacco gallese Gareth Bale, che negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti anche con i fischi provenienti dagli spalti del Santiago Bernabeu.

Dopo le parole rilasciate dal suo agente nel corso della settimana e dopo le dichiarazioni di Zidane in conferenza stampa ("Non voglio parlare dell'agente di Bale"), il giocatore non è stato inserito nella lista dei giocatori convocati per il prossimo match di campionato contro la .

Si tratta della seconda volta di fila, visto che non è stato preso in considerazione nemmeno nel match giocato la settimana scorsa contro il . Questo l'elenco completo.

Portieri: Courtois, Luca e Altube

L'articolo prosegue qui sotto

Difensori: Carvajal, Vallejo, Nacho, Marcelo

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, M. Llorente, Asensio, Brahim, Isco

Attaccanti: Mariano Diaz, Benzema , Lucas Vázquez, Vinicius Jr