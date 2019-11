Real Madrid-Real Sociedad dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida la Real Sociedad nella 14ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida in casa la di Imanol Alguacil nel big match della 14ª giornata della . I Blancos guidano la classifica assieme ai rivali del con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, e devono recuperare proprio il Clasico contro i blaugrana. I baschi invece si trovano al 5° posto a quota 23, con un cammino di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 144 precedenti fra le due squadre nel massimo torneo di , le merengues conducono a livello statistico con 81 vittorie, 37 pareggi e 26 sconfitte. Il Real è la squadra che ha battuto più volte la Real Sociedad nella Liga assieme al Barcellona (81 volte). Nella scorsa stagione tuttavia i biancoblù hanno vinto entrambi i confronti con i Blancos, imponendosi 3-1 nella gara di andata all'Anoeta e nel girone di ritorno per 2-0 al Bernabeu.

Qualora i baschi dovessero ripetere l'impresa dello scorso anno, Alguacil diventerebbe il primo allenatore nella storia della Real Sociedad capace di sconfiggere per 2 volte al Bernabeu nella Liga il Real Madrid.

I Blancos hanno rimediato una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate del massimo campionato spagnolo, mentre i baschi hanno collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 gare di campionato.

Karim Benzema, autore di 9 goal, è il bomber del Real Madrid e il capocannoniere della Liga con 9 goal, Willian José è invece il bomber della Real Sociedad con 5 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Real Sociedad: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-REAL SOCIEDAD

Real Madrid-Real Sociedad si giocherà la sera di sabato 23 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio di inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Jesús Gil Manzano, è previsto alle ore 21.00. Sarà il 145° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

La sfida Real Madrid-Real Sociedad sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola. La gara sarà visibile per gli abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv mediante l'applicazione disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Gli abbonati a DAZN avranno anche la possibilità di vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta streaming sui loro personal computer o notebook, semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Zidane avrà ancora quattro giocatori assenti per infortunio: sono infatti k.o. oltre ai lungodegenti Asensio e Nacho Fernández anche Lucas Vazquez e James Rodríguez. Nel tridente d'attacco conferma per il talento brasiliano Rodrygo accanto a Benzema e Hazard. Il centrocampo sarà quello tipo, con Casemiro in regia e Modrid e Kroos mezzali. Dietro, davanti al portiere Courtois, una difesa a quattro composta da Carvajal, Varane, Sergio Ramos e uno fra Mendy (favorito) e Marcelo.

Un'unica pesante assenza per i baschi di Alguacil, che dovranno rinunciare al grande ex Illarramendi, che si è fratturato il perone. Il modulo sarà il 4-3-3 anche per i biancoblù, che in attacco punteranno su Portu e Oyarzabal ai lati del centravanti Willian José. A centrocampo Zubeldia farà il playmaker, mentre l'altro ex Ødegaard e Mikel Merino saranno le due mezzali. Fra i pali ci sarà Remiro, mentre la linea a quattro sarà composta da Zaldua e Nacho Monreal come esterni bassi e dalla coppia centrale formata da Aritz e Diego Llorente, anche lui un ex della partita.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Aritz, Diego Llorente, Nacho Monreal; Ødegaard, Zubeldia, Mikel Merino; Portu, Willian José, Oyarzabal.