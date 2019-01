Real Madrid-Real Sociedad 0-2: Blancos battuti e fischiati al Bernabeu

Il Real Madrid cade contro la Real Sociedad. Al Bernabeu finisce 0-2 per gli ospiti con le reti di Willian José e Ruben Pardo.

Prima sconfitta nel 2019 per il Real Madrid. Nel giorno in cui il capitano Sergio Ramos ha mostrato ai suoi tifosi l’ultimo trofeo messo in bacheca, quello vinto nel Mondiale per Club, la compagine guidata da Santiago Solari crolla clamorosamente per 2-0 sotto i colpi di una Real Sociedad che si allontana dalle zone calde della classifica.

Al Santiago Bernabeu avvio fin da subito complicatissimo per i blancos: dopo appena un minuto di gioco infatti Casemiro atterra in area Mikel Merino, il direttore di gara Munuera Montero non ha dubbi nel fischiare il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Willian José che al 3’ batte Courtois per lo 0-1 con una potente conclusione centrale.

In svantaggio di una rete, il Real Madrid prova a prendere in mano il pallino del gioco e al 10’ sfiora l’1-1 quando Benzema, servito da Vinicius, per un nulla non trova lo specchio della porta con una conclusione di prima intenzione.

Le merengues continuano a spingere soprattutto grazie ad un ispirato Vinicius Jr. e al 15’ è proprio il brasiliano, ben servito da Benzema, a chiamare Rulli all’ottimo intervento. 8’ più tardi, il portiere argentino è ancora protagonista quando respinge un gran destro di Modric dal limite.

Le due squadre si sfidano a viso aperto e nel finale di primo tempo, al 45’, è ancora il Real Madrid ad andare ad un passo dal pari, la conclusione di Lucas Vazquez fa ad infrangersi però contro il palo.

Nella ripresa è della Real Sociedad il primo squillo, al 48’ è però ancora Vinicius Jr. a rendersi pericolosissimo e a chiamare Rulli ad un nuovo intervento. Il talento brasiliano è certamente tra i migliori in campo e appena 3’ più tardi sfiora ancora il pareggio con un destro dal limite dell’area.

La Real Sociedad non subisce le iniziative dei padroni di casa in maniera passiva ed anzi prova a fare possesso palla e al 53’ si rende anche pericolosa con una conclusione a giro di Januzaj.

Per i blancos le cose si complicano ulteriormente al 61’ quando Lucas Vazquez viene espulso per un fallo su Merino che gli vale il secondo giallo. Pur senza brillare ed in inferiorità numerica, il Real ci prova ancora al 67’ quando Sergio Ramos si vede respinta sulla linea da Zurutuza il suo tiro.

Nei minuti finali la squadra di Solari si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio e all’83’ viene punita: gran contropiede della Real Sociedad, Willian José serve con un delizioso cross di destro dal limite Ruben Pardo che di testa, tutto solo e da ottima posizione, non ha difficoltà nel battere Courtois.