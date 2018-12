Real Madrid-Rayo Vallecano: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid sfida il Rayo Vallecano nel Derby della 16ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Real Madrid di Santiago Solari sfida il Rayo Vallecano di Michel nel Derby di Madrid, in programma per la 16ª giornata della Liga spagnola. I Blancos sono quarti in classifica con 26 punti frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, i biancorossi sono penultimi con 10 punti e un cammino con 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Le Merengues hanno in Karim Benzema il loro miglior marcatore con 5 goal in 15 presenze, mentre Raùl De Tomás è il giocatore più prolifico degli ospiti con 4 goal in 13 gare. Il Real Madrid è reduce da una sconfitta e 2 vittorie consecutive nella Liga, il Rayo Vallecano ha ottenuto invece 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 partite.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-RAYO VALLECANO

Real Madrid-Rayo Vallecano si giocherà sabato 15 dicembre alle ore 18.30 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Sarà il 35° derby fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE REAL MADRID-RAYO VALLECANO IN TV E STREAMING

Il derby Real Madrid-Rayo Vallecano sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-RAYO VALLECANO

Solari non potrà disporre sicuramente dell'infortunato Nacho in difesa, ma sono in dubbio per problemi fisici anche Reguilón in difesa, Casemiro e Mariano, che stanno proseguendo il loro allenamento differenziato. A centrocampo spazio dal 1' a Marcos Llorente, davanti con Benzema dovrebbero agire Lucas Vazquez a destra e Ceballos a sinistra.

Michel si affida al 4-3-3 dove Advincula e Alex Moreno sono gli esterni bassi, mentre Galvez e Velazquez compongono la coppia dei centrali difensivi. Davanti nel tridente giocano Embarba, Pozo e Alvaro Garcia. Imbula e Trejo agiscono da mezzali, con Comesaña in cabina di regia.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Caravajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Marcos LLorente, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema,Ceballos.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Dimitrievschi; Advincula, Galvez, Velazquez, Alex Moreno; Imbula, Comesaña, Trejo; Embarba, Pozo, Alvaro Garcia.