Real Madrid-Rayo Vallecano: dettagli della partita

LaLiga - Game Week 5 12 set 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid e Rayo Vallecano scenderanno in campo il 12 settembre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derby tutto madrileno nella capitale

Il Real Madrid torna al Santiago Bernabéu per ospitare i vicini del Rayo Vallecano nella quinta giornata della Liga 2026/27. Dopo una settimana complicata, che ha incluso una sconfitta in campionato e l'esordio in Champions League a metà settimana, il Real Madrid punta a conquistare un'importante vittoria casalinga per restare in scia nella corsa al titolo. Per il Rayo Vallecano, la breve trasferta attraverso la città dopo un successo drammatico rappresenta una spinta di fiducia in più nel tentativo di mettere in difficoltà i rivali della capitale.

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Il passo falso del Real Madrid nella quarta giornata: ko in trasferta contro il Real Betis

Il Real Madrid arriva a sabato cercando una risposta forte in campionato dopo la sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Real Betis all'Estadio de La Cartuja nella quarta giornata, il 4 settembre. Nonostante le occasioni create da un reparto offensivo guidato da Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, il Madrid ha subito all'81' il gol di Troy Parrott. Mbappé si è visto parare un rigore nel recupero, lasciando il Real Madrid a mani vuote e motivato a ritrovare cinismo in casa.

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La doppietta di Camello trascina il Rayo Vallecano contro il Racing Club

Il Rayo Vallecano arriva al Bernabéu con il morale alto dopo l'esplosivo successo casalingo per 3-2 contro il Real Racing Club nella quarta giornata, il 5 settembre. Andrei Rațiu ha sbloccato il punteggio al 17', prima che l'attaccante Sergio Camello firmasse una decisiva prova da due gol, al 43' e al 47'. Nonostante i cartellini rossi nel finale per Fran Pérez e Jorge de Frutos, il Rayo ha resistito fino al recupero conquistando tutti e tre i punti in una drammatica sfida da cinque gol.

Orgoglio cittadino e punti pesanti in palio

Storicamente, le visite al Bernabéu rappresentano una sfida in salita per il Rayo Vallecano, anche se le partite tra queste vicine di Madrid offrono costantemente ritmi alti e duelli fisici intensi. Il motore creativo centrale del Real Madrid, guidato da Jude Bellingham e Federico Valverde, cercherà di scardinare il blocco medio del Rayo, mentre il Rayo si affiderà a rapide ripartenze con Andrei Rațiu e Sergio Camello. Con i primi equilibri di classifica in palio, il derby di sabato promette grande spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Real Madrid si presenta a questa partita senza tre giocatori della prima squadra. Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy risultano tutti infortunati, lasciando a Mourinho decisioni da prendere tra difesa e attacco. Nessuna probabile formazione è stata confermata e sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Anche il Rayo Vallecano deve fare i conti con alcuni problemi di infortuni. Il portiere Augusto Batalla resta fuori, una situazione che ha portato al prestito chiuso nell'ultimo giorno di mercato di Emil Audero dal Como. Anche Isi Palazon è assente per infortunio. Non risultano squalifiche per nessuna delle due squadre e il Rayo non ha ancora diramato una formazione titolare confermata.

Stato di forma

Il Real Madrid arriva a questa partita in ottima forma, avendo vinto tutte e cinque le gare più recenti tra Liga e amichevoli precampionato. Nella sola Liga ha vinto tre partite di fila, compreso il 4-0 contro il Malaga del 30 agosto e il 4-1 contro la Real Sociedad di quattro giorni prima. In queste tre partite di campionato, il Madrid ha segnato nove gol e ne ha subiti due, con il successo esterno contro l'Espanyol a completare una serie di risultati solidi.

Il recente rendimento del Rayo Vallecano è invece difficile da leggere in chiave positiva. Ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite, un successo in precampionato contro lo Sporting Charleroi. Nella Liga ha raccolto un punto in tre gare, pareggiando 1-1 con il Deportivo Alaves prima di perdere contro il Siviglia e poi subire quella pesante sconfitta per 5-2 contro il Barcellona il 31 agosto. Il Rayo ha segnato quattro gol e ne ha incassati nove nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato in Liga il 1° febbraio 2026, con il Real Madrid vincente per 2-1 al Bernabeu. Prima di allora, il Rayo aveva fermato il Madrid sullo 0-0 a Vallecas nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Liga, il Real Madrid ha vinto due volte, pareggiato due e non ha perso nessuna partita, con il Rayo fermo a zero successi in questa serie. L'incrocio più spettacolare presente nei dati è stato il 3-3 di Vallecas del dicembre 2024.