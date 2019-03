Real Madrid, Raúl è il nuovo allenatore della 'Juvenil B': prende il posto di Benito

Il Real Madrid, dopo l'allontanamento di Alvaro Benito dalla squadra 'Juvenil B', ha nominato allenatore la leggenda Raúl Gonzalez Blanco.

Raúl Gonzalez Blanco e il Real Madrid: un rapporto destinato a non finire mai. Dopo 16 anni in campo, in estate è arrivato anche il ritorno da allenatore nella Cantera. Ora è arrivata anche la carica ufficiale: quella di allenatore della 'Juvenil B'.

Lo storico numero 7 dei 'Blancos' ha preso il posto di Alvaro Benito, esonerato dopo delle frasi contro alcuni giocatori della prima squadra che non sono state prese bene dalla società. L'ex giocatore è stato allontanato questa mattina.

Le quote di Raúl per prendere il suo posto erano già alte dopo la notizia dell'allontanamento, poi è arrivata anche l'ufficialità.

Già da agosto l'ex attaccante lavorava nel settore giovanile del club già da agosto, quando era tornato in società dopo averla lasciata nel 2010. Aveva giocato con Schalke 04, Al-Sadd e New York Cosmos, prima di smettere con il calcio giocato nel novembre 2015, a 38 anni.

La sua nuova avventura sarà invece da capo allenatore della seconda squadra giovanile del Real Madrid, l'equivalente di una "squadra riserve" delle primavera italiane.