Real Madrid in quarantena: un positivo al Coronavirus nella squadra di basket

Nella squadra di basket del Real Madrid c'è un giocatore positivo al Coronavirus: quarantena anche per i calciatori.

Il Coronavirus non si ferma: dopo aver imperversato in , i primi grossi casi di contagio sono stati registrati anche in , dove sono state sospese sia la Liga che la Segunda Division.

Un problema generalizzato che coinvolge in maniera diretta anche il , e precisamente la sua formazione di basket: in seno al club madrileno c'è una positività al test del tampone.

La società ha ufficializzato il tutto con un comunicato in cui si annunciano la sospensione delle attività e l'inizio della quarantena per i cestisti, lo staff tecnico, i dipendenti e anche i calciatori.

Le due squadre, infatti, condividono la stessa struttura d'allenamento alla 'Ciudad Real Madrid' e c'è la possibilità che il giocatore contagiato in questione abbia avuto dei contatti ravvicinati con Benzema e compagni.

Altre squadre

Dopo la , anche la dunque sprofonda nella paura per il Coronavirus: ora toccherà all'UEFA prendere una decisione su un eventuale blocco delle competizioni europee che, peraltro, vedono il Real Madrid impegnato nel ritorno degli ottavi di sul campo del . Un match destinato a saltare alla luce degli ultimi avvenimenti.