Real Madrid-PSV Eindhoven: I dettagli della partita

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Il percorso perfetto in Europa alla prova delle ambizioni olandesi al Bernabéu

Il Real Madrid ospita il PSV Eindhoven allo stadio Bernabeu di Madrid martedì, in Champions League.

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La squadra di Jose Mourinho arriva alla sfida con fiducia. Sabato ha portato a nove la serie di vittorie consecutive, battendo il Celta Vigo 2-1 dopo essere passata in svantaggio al sesto minuto.

Per riuscirci, il Real Madrid ha dovuto rimontare. Kylian Mbappe ha sbagliato un rigore nel primo tempo, Jude Bellingham ha pareggiato al 66' e il subentrato Carlos Espi ha segnato il goal della vittoria all'85' su cross di Vinicius Junior.

Anche Thibaut Courtois ha fatto la sua parte: con due parate importanti sull'1-0, ha impedito al Celta di aumentare il vantaggio. Mourinho ha sottolineato il miglioramento della squadra nel secondo tempo e la migliore reazione dei suoi giocatori dopo l'intervallo.

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Il PSV arriva in Spagna in un buon momento sul fronte nazionale sotto la guida di Peter Bosz. Sabato ha battuto il NEC Nijmegen 4-1 in Eredivisie, ma la sua ultima partita di Champions League si è chiusa con una sconfitta per 2-1 contro il Club Brugge.

Quel risultato lascia alla squadra olandese del lavoro da fare in Europa, e una trasferta al Bernabeu è un banco di prova difficile da cui iniziare a rimediare.

Notizie sulle squadre e rose

Stato di forma

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli dei club Real Madrid RMA 1 PSV PSV 2 FIN 1 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

Classifica