Real Madrid-Osasuna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida l'Osasuna nella 6ª giornata infrasettimanale della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida l'Osasuna di Jagoba Arrasate nella 6ª giornata infrasettimanale della . I Blancos, che hanno collezionato 3 vittorie e 2 pareggi, sono risaliti in vetta alla classifica del massimo campionato spagnolo, che occupano con 11 punti a pari merito con il sorprendente Granada e l' Bilbao.

Buon avvio di campionato anche per i navarresi, attualmente decimi con 7 punti e un cammino di una vittoria e 4 pareggi. Entrambe le formazioni che si ritroveranno di fronte al Bernabeu sono dunque imbattute.

Nei 75 precedenti fra le due formazioni, il Real è in netto vantaggio sul piano statistico con 45 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte. Le merengues hanno vinto le ultime 9 gare casalinghe contro i rossoblù e non perdono complessivamente contro di loro da 8 gare nella Liga: l'ultimo k.o. con la formazione di Pamplona risale infatti al gennaio 2011.

Quella nell'attuale campionato è stata d'altro canto la miglior partenza dell'Osasuna nella Liga dalla stagione 1981/1982. L'attaccante francese del Real Madrid, Karim Benzema, è l'attuale capocannoniere del torneo con 5 reti a pari merito con Gerard Moreno e Lorenzo Morón del Betis, mentre Roberto Torres è il giocatore più prolifico dei navarresi a quota 2 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Osasuna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-OSASUNA

La partita Real Madrid-Osasuna si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il confronto, che sarà diretto dal signor Antonio Miguel Mateu Lahoz, sarà il 75° nella Liga fra le due formazioni.

La partita Real Madrid-Osasuna sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN. Gli utenti potranno seguirla anche nelle moderne smart tv compatibili con la app oppure collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti DAZN abbonati a Sky potranno vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Steefano Borghi.

Gli abbonati alla piattaforma DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Real Madrid-Osasuna in diretta streaming sul proprio personal computer o su dispositivi mobili come tablet e smartphone, per un massimo di 6 dispositivi abilitati complessivamente e di 2 attivi in contemporanea.

Per quanto riguarda il pc, basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre nel secondo sarà necessario scaricare l'apposita app per dispositivi iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Zidane cambia modulo e vara il 4-2-3-1 per i Blancos. In attacco come unica punta Jovic è in vantaggio sul bomber Benzema, che potrebbe riposare, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Lucas Vazquez, James Rodríguez e uno fra il giovane Vinicius Jr. e Hazard, ancora lontano dalla miglior condizione. In mediana Valverde affiancherà Casemiro. Problemi a sinistra in difesa, dove mancheranno per infortunio sia Marcelo, sia Mendy. Da terzino su quel lato agirà dunque Nacho Fernández, con Carvajal a destra e al centro il ballottaggio fra Eder Militão e Varane per affiancare il capitano Sergio Ramos.

Anche il tecnico dei navarresi Arrasate punterà sul 4-2-3-1. La linea difensiva davanti al portiere Rubén Martínez vedrà Nacho Vidal ed Estupiñán come esterni bassi, mentre al centro l'ex viola Roncaglia farà coppia con Aridane. Davanti alla difesa spazio a Fran Mérida e Moncayola. In attacco Chimy Avila sarà l'unica punta, mentre sulla trequarti sono sicuri del posto Roberto Torres e Robert Ibañez e si contendono una maglia Rubén García e Brandon.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Eder Militão, Sergio Ramos, Nacho Fernández; Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, James Rodríguez, Vinicius Jr.; Jovic.

OSASUNA (4-2-3-1): Rubén Martínez; Nacho Vidal, Roncaglia, Aridane, Estupiñán; Fran Mérida, Moncayola; Roberto Torres, Rubén Garcia, Robert Ibañez; Chimy Avila.