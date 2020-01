Real Madrid, occhi sul fratello di Mbappé: mossa per tentare Kylian

Dall'Inghilterra giunge la voce secondo cui il Real Madrid abbia fatto passi concreti per il piccolo Ethan Mbappé, primo step per il fratello...

L'interesse del per Kylian Mbappé non è certo una novità di oggi. Zinedine Zidane, soprattutto pubblicamente, non manca mai di fare apprezzamenti al francese e di dire che le Merengues rappresentano il sogno dell'attaccante del .

E la trattativa per portarlo a Madrid è partita, ma è cominciata in un modo senza dubbio particolare. Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', il Real sta seguendo da vicino il piccolo Ethan Mbappé, fratello di 13 anni del più noto Kylian.

Si tratta di un giovanissimo talento del calcio francese, che il Real Madrid vorrebbe acquistare anche per dare proprio un segnale a Kylian Mbappé. Come a dire: se vieni qui da noi potrai stare anche con tuo fratello Ethan, che giocherebbe belle categorie giovanili del club spagnolo.

Intanto il Real Madrid si prepara all'affondo estivo per l'attaccante del PSG: Florentino Perez starebbe progettando un affondo da 300 milioni di euro per costringere il a rinunciare alla propria stella.

La corte è serrata e non è scaturita certo in questi giorni. I due Mbappé potrebbero tra qualche mese giocare entrambi con la maglia del Real Madrid...