Real Madrid o Chelsea, chi si qualifica alle semifinali di Champions? Risultati e combinazioni

Dopo il 3-1 firmato Benzema nel match di andata a Stamford Bridge, il Real Madrid ospita il Chelsea nel ritorno dei quarti di Champions League. Solamente una giocherà le semifinali del torneo, continuando così a sognare il titolo europeo per la stagione 2021/2022.

Visto il risultato maturato all'andata e la possibilità di giocare in casa in quel del Bernabeu, il Real Madrid è ovviamente favorito per la qualificazione ai danni dei padroni d'Europa in carica, ma la compagine di Tuchel proverà a compiere l'impresa ed eliminare la squadra guidata da Ancelotti.

REAL MADRID IN SEMIFINALE SE...

Batte il Chelsea con qualsiasi risultato

Pareggia contro il Chelsea con qualsiasi risultato

Perde con un goal di scarto

CHELSEA IN SEMIFINALE SE...

Batte il Real Madrid con tre o più goal di scarto

Batte il Real Madrid ai rigori dopo averlo battuto con due goal di scarto tra tempi regolamentari e supplementari

REAL MADRID-CHELSEA 0-2, 1-3 o 2-4: COSA SUCCEDE?

Non essendoci più la regola dei goal in trasferta che valgono doppio, qualsiasi parità di punteggio tra andata e ritorno porta ai tempi supplementari. In questo modo un 2-0 del Chelsea, che avrebbe qualificato i Blancos alle semifinali in passato, porterà solamente eventualmente ai tempi supplementari.

Stesso discorso per un 2-4, un 3-5 o qualsiasi risultato con due goal di scarto superiori in favore del Chelsea, che in passato avrebbe portato avanti i Blues. Stavolta solamente supplementari ed eventualmente rigori.